Сьогодні вночі українські дрони атакували нафтобаза в місті Лабінськ (Краснодарський край, РФ).

База забезпечує приймання світлих нафтопродуктів (бензин, дизельне пальне) залізничним та автомобільним транспортом.

Нафтобаза в Лабінську належить до категорії розподільчих об’єктів середньої потужності.

Складається з наземних вертикальних сталевих резервуарів (РВС). Типова ємність окремих резервуарів на таких базах становить від 100 до 5 000 м³. Сумарна потужність зберігання подібних регіональних баз зазвичай коливається в межах 10 000 – 20 000 м³ палива.

Після нічної атаки дронів на нафтобазі зафіксована масштабна пожежа, до гасіння якої залучено щонайменше 4 пожежні розрахунки.