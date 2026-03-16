Сьогодні вночі українські дрони атакували нафтобаза в місті Лабінськ (Краснодарський край, РФ).
База забезпечує приймання світлих нафтопродуктів (бензин, дизельне пальне) залізничним та автомобільним транспортом.
Нафтобаза в Лабінську належить до категорії розподільчих об’єктів середньої потужності.
Складається з наземних вертикальних сталевих резервуарів (РВС). Типова ємність окремих резервуарів на таких базах становить від 100 до 5 000 м³. Сумарна потужність зберігання подібних регіональних баз зазвичай коливається в межах 10 000 – 20 000 м³ палива.
Після нічної атаки дронів на нафтобазі зафіксована масштабна пожежа, до гасіння якої залучено щонайменше 4 пожежні розрахунки.