«Одна битва за іншою» отримав Оскар-2026 за найкращий фільм та ще нагороди у пʼяти номінаціях.

Усіх переможців цьогорічної кінопремії назвала УС.

Найкращий режисер — Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою»;

Найкращий актор — Майкл Б. Джордан, «Грішники»;

Найкраща акторка — Джессі Баклі, «Гамнет»;

Найкраща акторка другого плану — Емі Медіган, «Зброя»;

Найкращий актор другого плану — Шон Пенн, «Одна битва за іншою»;

Найкращий міжнародний фільм — «Сентиментальна цінність», Норвегія;

Перша в історії номінація за найкращий кастинг — Кассандра Кулукундіс, «Одна битва за іншою»;

Найкращі костюми — «Франкенштейн», Кейт Гоулі;

Найкращий грим та зачіски — «Франкенштейн»;

Найкраща робота художника-постановника — «Франкенштейн»;

Найкращий анімаційний фільм — «K-Pop: Мисливиці на демонів»;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Дівчина, що плакала перлинами»;

Найкращий адаптований сценарій — «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона;

Найкращий оригінальний сценарій — Раян Куглер, «Грішники»;

Найкраща пісня — «Golden» із «K-Pop: Мисливиці на демонів». Це перший K-pop хіт, що отримав «Оскар»;

Найкраща оригінальна музика до фільму — «Грішники», Людвіг Ґоранссон;

Найкраща операторська робота — «Грішники». Отем Дюральд Аркапау стала першою жінкою, яка отримала «Оскар» у цій категорії;

Найкращі візуальні ефекти — «Аватар: Вогонь і попіл»;

Найкращий монтаж — «Одна битва за іншою»;

Найкращий звук — «F1»;

Найкращий документальний фільм — «Містер Ніхто проти путіна», який розповідає про пропаганду у школах рф. Це датсько-чеська робота Девіда Боренштейна, в основі якої кадри російського вчителя. У той же час документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» не потрапив до фінальної п’ятірки номінантів;

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Співаки» та «Двоє людей, що обмінюються слиною»;

Найкращий короткометражний ігровий фільм — «Усі порожні кімнати».