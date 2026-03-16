Поліцейські Київщини розслідують обставини загибелі чоловіка та його малолітньої доньки.

До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку.

На місце події негайно прибули правоохоронці.

Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством.

Також відомо, що дівчинка хворіла.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Місцеві пабліки пишуть, що трагедія сталася ввечері 13 березня, і що ймовірно, у дівчинки було невиліковне захворювання.