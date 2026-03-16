50-річний правопорушник у стані сп’яніння здійснював постріли з автоматичної зброї на сільському кладовищі. Подія сталась вдень 14 березня у селі Лиса Гора Мигіївської громади на Миколаївщині.

За результатами медичного освідування на стан сп’яніння у чоловіка виявили 1,16 проміле алкоголю.

Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили у автомобілі та за місцем мешкання фігуранта протипіхотну гранату, автоматичну зброю та набої до неї.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника у процесуальному порядку, та вилучили гранату, автоматичну зброю та набої до неї.

Слідчі, за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.