Про це президент Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

-Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають українські позиції, знищують окупанта.

Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень. І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії.

Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики.

Я вдячний кожному нашому підрозділу на Донецькому напрямку, усім, хто захищає Україну в Харківській області, в прикордонні Сумщини. Важливо – Запорізький напрямок. Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Я дякую нашим ДШВ, усім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую.

Говорив сьогодні з Головнокомандувачем Олександром Сирським. Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці.