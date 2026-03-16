Під час атак у понеділок фрагменти перехоплених іранських ракет впали у кількох районах Єрусалима, зокрема біля Храму Гробу Господнього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

За даними поліції та рятувальних служб, уламки перехоплених іранських балістичних ракет впали в кількох районах Єрусалима під час сьогоднішніх атак.

Пожежно-рятувальна служба повідомляє, що великий уламок перехопленої ракети влучив у будинок у Східному Єрусалимі, завдавши йому шкоди.

Інші уламки впали поблизу Національної бібліотеки, неподалік від Кнесету, та біля Храму Гробу Господнього у Старому місті.

Одна людина отримала легкі травми після дотику до розпеченого фрагмента ракети. Маген Давид Адом каже, що він отримав незначний опік руки.

Громадян закликають не наближатися до фрагментів ракети та повідомити владу, якщо вони виявлять такий фрагмент.