Вчора, 21 березня, рапіристи та рапіристки визначали найсильніших в рамках особистої першості чемпіонату України серед молоді U-23. На доріжки столичного фехтувально-спортивного клубу «Ля Флєш» вийшли понад сто учасників та учасниць з Києва, Львова та Миколаєва.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, золотом відзначила своє повернення до змагань після дворічної перерви Анастасія Єрофєєнко. 22-річна спортсменка з Миколаєва (МСДЮСШОР Динамо) очолила посів після успішного групового туру і продовжила впевнено крокувати турнірною сіткою, в останніх трьох поєдинках якої взяла гору над представницями Києва. Зокрема у півфіналі підопічна Вікторії Юріної та Олени Салтановськoї здолала Вікторію Горпенченко (15:11), яка не пустила в четвірку минулорічну чемпіонку Мілану Степовик (15:14), а у фіналі змусила скласти зброю чинну чемпіонку України серед юніорок Аглаю Борисову (15:10). Таким чином Єрофєєнко виборола свою першу особисту медаль національної першості в цій віковій категорії, й одразу золоту!

У чоловічих змаганнях представники Миколаєва посіли другу та третю сходинки пєдесталу: у Максима Коржового – «срібло», у Микити Асташова – «бронза».

Фото ФФУ

