Вчора, 14 березня, в рамках серії EuroFence League EFC у чеському місті Брно відбувся турнір з фехтування на рапірах «Sokol Cup».

На третю сходинку п’єдесталу за підсумками змагань, що зібрали 94 учасники з 16 країн, зійшов українець Єлізар Дирда.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України, передає Інше ТВ.

Пройшовши «пулю» без поразок, 20-річний миколаївець отримав при посіві сьомий номер і стартував в олімпійці одразу з 1/32, де не залишив шансів Максу Альверсу (15:0). Далі взяв гору над Александром Вагнером (15:9), який не пустив в 32 минулорічного призера «Sokol Cup» Гліба Мухопада (13:15), та здолав співвітчизника Яніслава Корецького (15:3). Перемога у чвертьфіналі над Арпадом Фазекашом (15:9) гарантувала вихованцю Ірини Зикової та Лариси Павленко нагороду. В 1/2 наш спортсмен поступився минулорічному призеру Петару Філешу (10:15), таким чином отримавши бронзу «Sokol Cup-2026».

