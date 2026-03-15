Уряд Японії розглядає можливість впровадження ударних безпілотників українського виробництва для посилення своєї обороноздатності, спираючись на бойовий досвід України проти російської військової агресії.

Про це повідомляє Kyodo News, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням.

Підписання двосторонньої угоди про передачу озброєння для захисту секретів є одним із варіантів сприяння цьому кроку, повідомили джерела, оскільки президент України Володимир Зеленський прагне обміняти оборонні технології своєї країни на зброю, надану Японією, яка обмежує передачу озброєння відповідно до Конституції, що обмежує передачу озброєння.

Ця ідея виникла після того, як Україна звернулася до Японії з цього приводу, повідомило дипломатичне джерело.

Хоча закупівля безпілотників з Ізраїлю також є варіантом, японський уряд, очевидно, вважає, що постачання безпілотних літальних апаратів з України буде менш суперечливим на тлі широкої міжнародної критики дій ізраїльських військових у секторі Газа.

Українські безпілотники відомі своїми можливостями далекого польоту та стійкістю до перешкод.

«Хоча Японія має мало досвіду в безпілотниках, Україна неодноразово модернізувала свої протягом короткого періоду часу, спираючись на реальний бойовий досвід, що робить їх дуже потужними», – повідомило джерело в Міністерстві оборони Японії.

У проекті бюджету на 2026 фінансовий рік, починаючи з квітня, міністерство виділило 277,3 мільярда єн (1,7 мільярда доларів) на посилення оборони за рахунок безпілотних засобів, зокрема шляхом створення «Синхронізованої, гібридної, інтегрованої та посиленої прибережної оборони» або SHIELD, для відбиття ворожих атак на віддалені острови.

План передбачає придбання величезної кількості безпілотників, зокрема для нападу та спостереження.

В інтерв’ю Kyodo News у лютому Зеленський розповів про досвід України у «масовому виробництві дешевих безпілотників, які знищують великі дорогі безпілотники та ракети».

Він також сказав, що протиповітряна оборона має «вирішальне значення» для його країни у відбиття вторгнення Росії, і висловив сподівання на співпрацю з Японією в цьому регіоні, оскільки азійська країна — близький союзник США — виробляє ракети-перехоплювачі класу «земля-повітря» Patriot за ліцензією США.

Уряд Японії має намір послабити правила передачі оборонного обладнання, можливо, у квітні, щоб в принципі дозволити експорт летальної зброї.

Пропозиція правлячих партій, яку було подано прем’єр-міністру Санае Такаїчі на початку цього місяця, створила можливості для України отримувати зброю з Японії за умови підписання нею угоди про передачу оборонного обладнання та визнання її особою з правом на винятковий режим з огляду на потреби національної безпеки Японії.