Російські війська не припиняють терор мирного населення Херсону.

Про наслідки повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Так, вночі внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку — горіли квартири на третьому поверсі та балкони на різних поверхах. На щастя, постраждалих немає.

Вранці росіяни знову атакували місто. Через влучання БпЛА загорівся мікроавтобус. Рятувальники, попри ризик повторних атак, ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано чоловіка.

