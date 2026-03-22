Ірландія планує поступово скасувати тимчасові заходи захисту для українських біженців: щомісячні виплати тим, хто надає житло українцям. Про це пише Кореспондент.

Щомісячна виплата за надання житла (ARP) буде скорочена з 600 до 400 євро, але все ще не оподатковуватиметься.

Державний міністр Колм Брофі заявив, що уряд Ірландії має намір перейти до скорочення і, в кінцевому підсумку, відмови від укладення договорів з готелями на розміщення українських біженців.

Програма ARP була запроваджена у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона забезпечила розміщення 42 000 біженців у 23 500 об’єктах нерухомості при щомісячних витратах у розмірі 14,5 млн євро.

Термін дії програми мав закінчитися в березні, але її продовжили ще на рік до березня 2027 року.

Також Брофі заявив, що українці, які користувалися тимчасовим захистом в Ірландії, є бажаною частиною спільноти.

Він додав, що в українських біженців є безліч можливостей самостійно обзавестися житлом.