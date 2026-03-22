Укразлізниця повідомила про прикрий випадок, що стався через російську атаку. Під час евакуації людей на Одеській залізниці загинула провідниця, а пасажир отримав поранення середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

“На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки”, – написали в пресслужбі УЗ.

Також відомо про пасажира, який отримав травми середньої тяжкості. Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку.

Укрзалізниця ще повідомила, що цієї ночі ворог також вчергове атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці – цього разу локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.

Перевізник також нагадав, що неухильне дотримання правил висадки/посадки на евакуації.

не створюйте тисняви та паніки;

обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;

при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

В УЗ нагадали, що залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих дронів або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки.