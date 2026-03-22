Україна продовжує масштабувати свою кампанію глибоких ударів по легітимних цілях на території Росії. Їх масштаб, інтенсивність та вплив продовжують зростати. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, пише ЛБ.

“Це наші власні, українські санкції проти російської військової машини, і ми не збираємося їх послаблювати. Українські можливості зараз дозволяють нам досягати цілей за тисячі кілометрів углиб держави-агресора та у більших масштабах”, – написав Сибіга.

Він зауважив, що російські чиновники мають рацію, визнаючи, що в Росії більше немає безпечних місць.

“Пересічні росіяни повинні усвідомити, що війна, яку їхнє керівництво розв’язало проти України, повертається туди, звідки вона прийшла, до їхньої країни. Це справедливо, і удари будуть лише масштабнішими. Чим довше Москва відмовлятиметься припинити цю безглузду війну, яку вона не має шансів виграти, тим гірше для них буде”, – написав дипломат.

Зазначимо, що нещодавно секретар російської ради безпеки Сергій Шойгу заявив, що жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці через українські атаки: «Урал ще нещодавно був недосяжним для повітряних ударів з України, а сьогодні перебуває у зоні безпосередньої загрози. А динаміка розвитку засобів ураження, насамперед безпілотних систем, витонченість методів їх застосування такі, що жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці».