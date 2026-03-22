У ніч на 22 березня (з 18:00 21 березня) противник атакував 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, біля 80 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!