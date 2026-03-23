Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень від влади.

Глава партії «Тиса» та опонент Орбана заявив, що у Відні здав зразки сечі та волосся — це дозволяє виявити вживання наркотичних речовин навіть через тривалий час.

Про це опонент Орбана повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

-Цього ранку я розпочав день у Відні, де в мене взяли зразок сечі та волосся. Я запросив тест на всі наркотики у зареєстрованій австрійській лабораторії.

Зразок волосся може бути використаний для виявлення будь-якого вживання наркотиків протягом тривалого часу.

Як я вже казав, я ніколи не вживав наркотики, але оскільки штаб Фідес та пропаганда, які регулярно вживають наркотики, неодноразово звинувачують мене в цьому, я тепер доведу це офіційною експертизою.

Щойно результати тестів будуть доступні, я їх опублікую.

Тим часом я буду радий надати адресу австрійської лабораторії Тамашу Дойчу, Мате Кочішу, Анталу Рогану, Мартону Надь, Іштвану Тіборчу та іншим.

За часів уряду TISZA у нас політиків регулярно перевірятимуть на алкоголь та наркотики, написав Мадяр.

А згодом на його сторінці було опубліковане тривожне повідомлення про спробу збройного нападу.

“Вчора, коли я прибув до Надьканіжі, на мене напали 4-5 чоловіків, коли я виходив з машини. Один з них намагався вдарити мене ззаду, чому запобігли мої колеги. Акція, очевидно, була організованою.

За кілька годин до цього вони погрожували мені ножем з лезом 20-30 см на форумі Марка Раднаї. Там поліція забрала нападника в кайданках. Нам майже щодня доводиться викликати поліцію до бару нашої віце-президентки Агнеш Форстхоффер через агресивні провокації.

Новини про провокації надходять і з інших виборчих округів. Віктор Орбан та його партія явно прагнуть втопити виборчу кампанію в біді. Метою цих нападів також є спровокувати розкол у мирній та спокійній громаді ТІСА. Мета Орбана та його родини — створювати проблеми та тижнями показувати можливу відповідь ТІСА у своїй пропаганді.

Я знаю, що часто важко стримуватися через підлість влади, але я все ж прошу вас показати мирне, веселе та гуманне обличчя Угорщини. Давайте посміємося в обличчя владі!

20 днів. Нехай Віктор Орбан та його родина продовжують боротьбу!

Багато хто пропонує це, але я все одно не одягатиму бронежилет і не проситиму поліцейського захисту та продовжуватиму бути серед людей. Дякую моїм колегам за те, що запобігли нападу! – написав Мадяр.