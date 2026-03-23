Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Вознесенському районі Миколаївщини, в якій загинув водій Opel.

23 березня приблизно об 00:10 в с. Мартинівка Доманівської громади Вознесенського району 40-річний водій Opel Zafira Tourer, рухаючись по вул. Киртка, виїхав за межі проїзної частини, де допустив зіткнення із електроопорою, та у ході подальшого руху в’їхав в огорожу домоволодіння.

Внаслідок ДТП водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Його 36 – річна пасажирка від госпіталізації відмовилась.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Ввідділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутись за телефоном: 099-725-23-00 або 102.