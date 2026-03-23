У січні – лютому 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 421,3 млн грн єдиного податку, що на 10,2 відс., або на 39,1 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Зокрема, фізичними особами – підприємцями сплачено 291,9 млн грн єдиного податку, юридичними особами – 41,8 млн грн, сільгосптоваровиробниками – 87,5 млн гривень.

Питома вага єдиного податку у загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 21,5 відсотка.

Слід зазначити, що спрощена система оподаткування – спеціальний податковий режим, запроваджений для зниження податкового навантаження на бізнес та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Головне управління ДПС у Миколаївській області створює сприятливі умови для ведення бізнесу, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», що забезпечує динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до місцевих бюджетів області, за рахунок яких фінансуються економічні та соціальні програми територіальних громад.