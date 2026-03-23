Мільйони на рахунках у різних валютах, квартири, розкидані по різних містах, і власні апартаменти в одному з найкрутіших готелів України. Все це — за останні кілька років накопичила родина бригадного генерала Олександра Білоуса, який відповідав за тил Нацгвардії. Втім, пояснити походження значної частини цих статків Білоус так і не зміг.

Перевірка НАЗК виявила: витрати та заощадження генерала розходяться з його офіційними доходами майже на 17 мільйонів гривень. А операції його сім’ї з нерухомістю можуть містити, скажімо так, ознаки певних маніпуляцій. І це лише одна з історій довкола ексзаступника командувача НГУ — адже раніше його ім’я вже згадувалося у контексті справи про можливе розкрадання сотень мільйонів гривень на бронетехніці, розповідає Телеграф.

Схоже, що поки країна рахує кожну гривню на війну, дехто з відповідальних за тил активно забезпечує власні “тили”. То звідки у генерала взялися мільйони, елітна нерухомість і чому частина цих статків викликала питання у НАЗК?

Чому генерал Білоус міг потрапити в поле зору НАЗК

Зазвичай НАЗК проводить повну перевірку декларацій посадових осіб або планово, або на підставі певних сигналів, отриманих агентством зі сторонніх джерел, чи у результаті моніторингу способу життя декларанта.

У випадку з Олександром Білоусом одним із таких сигналів, ймовірно, могли стати обшуки у Національній гвардії України навесні минулого року, які проводили детективи НАБУ. Слідчі дії проходили у межах кримінальних проваджень щодо ряду посадовців НГУ, зокрема й тодішнього заступника командувача Нацгвардії Олександра Білоуса (про це дещо нижче) щодо ймовірного завдання державі шкоди у розмірі 199 млн грн.

Білоуса після скандалу з обшуками звільнили, але питання щодо джерел його статків, очевидно, лишилися.

Генеральські апетити ростуть

Повна перевірка декларації Олександра Білоуса формально стосувалася 2024 року, але, щоб розібратися у джерелах накопичення статків, НАЗК довелося заглибитися в фінансову історію генерала та його родини на багато років назад, взявши за відлік його першу декларацію, подану у 2018 році. Саме тоді Білоус після певного “цивільного” періоду свого життя розпочав службу в Головному управлінні НГУ.

Починаючи з цього часу аналітики агентства ретельно проаналізували всі наявні доходи генерала та його дружини Людмили Скрипки, кошти на рахунках, рух активів і видатки. І у відповідній довідці, оприлюдненій наприкінці лютого 2026 року, зазначили, що значна частина статків не вкладається в те, що можна пояснити офіційними доходами.

Якщо до декларацій Білоуса за 2018 — 2019 роки у НАЗК претензій не було, то вже у 2020 році агентство зафіксувало “першу ластівку” — перевищення видатків сім’ї генерала над доходами на 672 тис. грн.

А у 2021 році фінансове становище родини Білоуса почало зростати прямо-таки карколомними темпами. Хоч офіційні доходи генерала та його дружини за рік становили трохи більш як 1,47 млн грн — грошове забезпечення, пенсія, заробітна плата та продаж майна, — подружжя придбало нерухомого та рухомого майна реальною вартістю на понад 7,32 млн грн.

Серед такого майна:

Автомобіль HYUNDAI SANTA FE , 2021 року випуску, вартістю 1,566 млн грн.

, 2021 року випуску, вартістю Квартира у Львові (ЖК “Forum Apartments”), 64,8 м² , вартістю 4,33 млн грн.

(ЖК “Forum Apartments”), , вартістю Квартира у с. Фонтанка, Одеський район (ЖК “Парк Фонтанів”), 40,2 м² , вартістю 1,065 млн грн.

(ЖК “Парк Фонтанів”), , вартістю Нежитлове приміщення у Броварах, вартістю 358,6 тис. грн.

При цьому НАЗК зазначає, що у декларації Білоуса частина об’єктів відображена за ціною, нижчою за ринкову. Наприклад, квартира у Львові була задекларована за 1,136 млн грн, хоча за оголошеннями про продаж подібних апартаментів у сучасному ЖК “Forum Apartments” її ринкова вартість на момент купівлі могла становити від 134 до 165 тис. дол. США (понад 4,33 млн грн).

ЖК “Forum Apartments”, де сім’я бригадного генерала Білоуса придбала квартиру начебто за ціною в 4 рази нижче ринкової. Джерело — www.foruma.com.ua

Аналогічно квартира у с. Фонтанка під Одесою в ЖК “Парк фонтанів” офіційно придбана дружиною генерала за смішною ціною у 442 тис. грн, тоді як її реальна вартість, за даними НАЗК, становить мінімум 1,065 млн грн.

Житловий комплекс “Парк Фонтанів” під Одесою, де дружині генерала Білоуса “пощастило” купити квартиру усього за 442 тис. грн. Джерело — ЛУН

“Враховуючи викладене вище, станом на 31.12.2021 у власності суб’єкта декларування та члена сім’ї (дружини) могли знаходитись кошти у розмірі, що не перевищує 1 668 544,21 грн: (8 989 130,36 — 7 320 586,15), а не задекларовані 7 223 731,16 гривні“, — зазначено у довідці НАЗК.

2022 рік також виявився для генерала Олександра Білоуса і його дружини досить прибутковим. За даними НАЗК, сім’я змогла суттєво збільшити свої грошові статки, відобразивши станом на 31.12.2022 11,58 млн грн: у самого генерала – готівкові кошти у розмірі 500 000 грн, $70 000 та 100 000 євро, а в його дружини — $20 000 та 100 000 євро.

Тільки от, як виявило НАЗК, завдяки офіційним надходженням з усіх можливих джерел на цю дату сім’я Білоуса мала змогу накопичити реально лише 3,37 млн грн. Тож звідкіля взялися ще понад 8,2 млн грн – велике питання.

Чи знаєте ви, де насправді живуть генерали?

Та, схоже, найприбутковішим для Олександра Білоуса став 2023 рік. Саме у листопаді цього року президент призначив його заступником командувача Національної гвардії України. Відповідати Білоус мав за тилове забезпечення і логістику, що в народі здавна називають чи не самим хлібним із можливих місць у війську.

Незадовго до призначення дружина генерала, схоже, почала до цього готуватися, забронювавши апартаменти в одному з найсучасніших готельних комплексів курорту Східниця — “Апартель Східниця”. Це комплекс з відкритим підвісним басейном із панорамним видом на гори, розвиненою інфраструктурою, великим СПА-центром та сучасним медичним центром.

Тільки от знімати там номери дружині Білоуса Людмилі Скрипці, напевно, здалося якось “не по-генеральськи”. Тож вона вирішила їх… купити.

Суперкрутий готельний комплекс, де дружина генерала Олександра Білоуса придбала два “гніздечка” загальною площею 100 кв. метрів. Скриншот з сайту skhidnytsya.apartel.ua

У червні та вересні 2023 року вона уклала попередні договори з ТОВ “ВЕЛОС” на купівлю відразу двох апартаментів у “Апартель Східниця” площею 33,1 та 66,4 кв. м відповідно.

При цьому, за даними довідки НАЗК, у попередніх договорах зазначені ціни були у десятки разів нижчими за ринкові: апартамент площею 33,1 кв. м оцінено лише у 493 800 грн, тоді як мінімальна ринкова вартість 1 кв. м там у червні 2023 року становила 119 408 грн, що дає загальну вартість понад 3,95 млн грн.

Другий номер, площею 66,4 кв. м, офіційно начебто коштував усього 996 000 грн. Тоді як його реальна ринкова вартість перевищувала 8 млн грн. Право власності на апартаменти було оформлено 27 червня 2024 року, тобто майже через рік після підписання попередніх договорів.

Інтер’єр номера площею 65 кв. метрів в “Апартель Східниця”. Скриншот з сайту skhidnytsya.apartel.ua

Таким чином, за даними НАЗК, для фактичного набуття у власність цих апартаментів дружина Білоуса могла витратити близько 12,05 млн грн, тоді як у декларації вказано лише 1,492 млн грн.

Крім того, у 2023 році дружина Білоуса придбала автомобіль DS 7 CROSSBACK 2023 року випуску вартістю 1,791 млн грн, сплативши лише 179 130 грн за умовами попереднього договору.

DS 7 CROSSBACK

За підсумками 2023 року загальна сума видатків родини на купівлю апартаментів та автомобіля становила понад 12,227 млн грн, тоді як наявні кошти, які могли бути використані для таких витрат, не перевищували 7,326 млн грн. Тобто не вистачало майже 4,9 млн грн, що не вкладається у законні джерела доходів родини.

“Враховуючи викладене вище, станом на 31.12.2023 у власності суб’єкта декларування та члена сім’ї (дружини) не могли знаходитись кошти у задекларованому розмірі 16 652 118,00 гривень“, — йдеться у висновках НАЗК щодо фінансової спроможності Білоуса у 2023 році.

За 2024 рік Олександр Білоус та його сім’я збільшили свої статки порівняно з попереднім роком ще на 1,6 млн грн.

Висновки НАЗК

Систематизувавши дані за всі проаналізовані роки, в НАЗК дійшли висновку, що бригадний генерал Олександр Білоус у декларації за 2024 рік подав недостовірні відомості.

“Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 3.1 — 3.3 п. 3 розділу 3.1 Довідки), відрізняються від достовірних на загальну суму 16 724 808,49 грн, що становить розмір понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України“, — говориться, зокрема, в довідці НАЗК.

До речі, покарання за цією статтею передбачає від накладення суттєвого штрафу до навіть обмеження чи позбавлення волі строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Не перший скандал

Історія з мільйонами та апартаментами в декларації — не єдиний епізод, у якому фігурує Олександр Білоус. У травні 2025 року з’явилася інформація, що детективи НАБУ провели обшуки у низки високопосадовців командування Національної гвардії України. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження щодо можливих зловживань на близько 199 млн грн. Серед фігурантів справи був і тодішній заступник командувача НГУ Олександр Білоус.

Як писало ZN.UA, йшлося про закупівлю бронетехніки та іншого обладнання оборонного призначення за завищеними цінами через низку приватних компаній, зокрема ТОВ “БП “ЕКСІМ Світова оборона” (за даними YouControl, створена лише у 2023 році компанія, власник — киянин Брижатий Вячеслав Володимирович, який і раніше був причетний до оборонних контрактів. — Ред.).

Згодом ситуація отримала резонанс на найвищому рівні. Голова СБУ Василь Малюк розкритикував проведення обшуків, заявивши, що після них “половина Нацгвардії опустила зброю”, фактично поставивши під сумнів доцільність таких дій у розпал війни.

Втім, попри публічні дискусії, кадрові рішення не забарилися. Вже у червні 2025 року президент своїми указами звільнив низку заступників командувача Нацгвардії, серед яких був і Білоус.

Попри закритість теми, “Телеграф” зміг розшукати сліди цього кримінального провадження в Єдиному державному реєстрі судових рішень. У матеріалах справи прямо згадується заступник командувача НГУ, який, за даними слідства, контролював процес постачання техніки до однієї з військових частин:

“Під час досудового розслідування також встановлено, що здійснення постачання військової техніки військовій частині НОМЕР_3 контролює, зокрема у тому числі заступник командувача Національної гвардії України бригадний генерал ОСОБА_16, якому із зазначених питань систематично доповідає начальник військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_13“, — йдеться у тексті судового рішення.

За версією слідства, посадовці НГУ могли діяти у змові з представниками приватних структур.

“…орган досудового розслідування дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що службовими особами з числа керівництва Національної гвардії України та військової частини НОМЕР_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ “БП “ЕКСІМ Світова оборона” вчинено розтрату грошових коштів Національної гвардії України у особливо великому розмірі (у сумі щонайменше 199 000 000,00 грн) шляхом придбання техніки оборонного призначення за завищеними цінами, що свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України “, — згадується у матеріалах справи.

Таким чином, історія з мільйонними розбіжностями у деклараціях лише доповнює ширший контекст питань до діяльності ексзаступника командувача Нацгвардії.

Наразі інформації щодо подальшої кар’єри Олександра Білоуса в офіційних джерелах знайти не вдалося. Аналіз його сторінки в ФБ показує, що останнім часом він опікується одним із реабілітаційних фондів для НГУ, але згадується там не в контексті посади, а лише як благодійник та за званням — “бригадний генерал”.

Щодо претензій НАЗК, то агентство у своїх висновках щодо Білоуса доручило своїй уповноваженій особі вжити заходів “для створення в Реєстрі можливості подання суб’єктом декларування декларації з достовірними відомостями“. Станом на середину березня, тобто через три тижні після оприлюднення довідки НАЗК, нових даних щодо декларації Олександра Білоуса за 2024 рік у реєстрі не спостерігається.

Повага до військових в умовах війни, звичайно ж, має бути беззаперечною. Втім, високі посади у військовій ієрархії — це не лише про довіру, а й про відповідальність.

І коли у деклараціях людей, які відповідають за таку чутливу тему, як тил і ресурси, з’являються мільйонні розбіжності, елітна нерухомість і апартаменти у дорогих готелях, суспільство має право отримати просте і зрозуміле пояснення — звідки це все. Бо повага, як і довіра, працює в обидва боки.

“Телеграф” і надалі аналізуватиме декларації посадовців, які ухвалюють рішення і розпоряджаються ресурсами в умовах війни. Редакція також має намір надіслати запит щодо руху у кримінальному провадженні, пов’язаному із можливою розтратою 199 млн грн за участі компанії ТОВ “БП “ЕКСІМ Світова оборона”, до якого може бути причетний Олександр Білоус. Не перемикайтеся.