Учені з канадського Університету Ватерлоо розробили спеціально модифіковані бактерії, здатні знищувати ракові пухлини зсередини.

Про це пише видання ScienceDaily.

Цей метод базується на мікробах, які природно виживають у безкисневому середовищі. Саме таке середовище міститься у внутрішніх ядрах багатьох солідних пухлин (тобто тих, які заповнені всередині тканинними фрагментами, мають тверду оболонку та чіткі межі).

Як працює технологія

Бактерія Clostridium sporogenes, що зустрічається в ґрунті, “колонізує” внутрішню частину пухлини, споживаючи поживні речовини та руйнуючи тканину пухлини. Проблема виникала при виході бактерій на ділянки з киснем — там вони гинули, не знищивши повністю пухлину.

Щоб подолати цей бар’єр, дослідники ввели ген спорідненої бактерії, який підвищує толерантність до кисню. Активація цього гена контролюється за допомогою кворум-сенсорики — процесу, при якому бактерії сигналізують одна одній про щільність колонії. Лише після накопичення достатньої кількості бактерій у пухлині активується механізм виживання, що дозволяє бактеріям діяти безпечніше.

Синтетична біологія в боротьбі з хворобою

Команда використала методи синтетичної біології, створивши “ДНК-кола”, де кожен фрагмент ДНК виконує певну функцію. Також бактерії були запрограмовані на вироблення зеленого флуоресцентного білка для перевірки роботи системи. Наступний крок — об’єднання гену толерантності до кисню та системи кворум-контролю в одну бактерію та тестування її на доклінічних моделях пухлин.

Що відомо про проєкт?

Проєкт об’єднав експертів з хімічної інженерії, математики та наук про життя. Дослідження відбувається у співпраці з Центром досліджень екологічної мікробіології в Торонто та колишніми докторантами Університету Ватерлоо, що сприяє швидкому впровадженню наукових відкриттів у медичні рішення.

Цей метод відкриває нові перспективи в боротьбі з онкологією, пропонуючи місцеве знищення пухлин зсередини при мінімальному впливі на здорові тканини.

