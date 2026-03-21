Мільйони жінок щодня прикрашають себе нарощеним волоссям. Але нове масштабне дослідження показало: багато з цих пасм містять хімічні речовини, пов’язані з раком грудей, гормональними порушеннями та проблемами репродуктивного здоров’я, пише ВВС.

Вчені виявили майже 50 небезпечних сполук у більшості зразків як штучного, так і натурального волосся: перуках, косах, накладних пасмах.

Результати, опубліковані в журналі Американського хімічного товариства, вимагають жорсткішого контролю індустрії та більшої відкритості для споживачів.

“Ми змушені довіряти брендам, які не зобов’язані гарантувати відсутність шкідливих речовин”, – каже Елісія Франклін, провідна авторка дослідження.

Нарощене волосся небезпечне ще й тому, що його носять тривалий час і воно постійно контактує зі шкірою.

Такий хронічний контакт може мати довгострокові наслідки для здоров’я.

“Волосся розташоване дуже близько до шкіри голови та шиї і носиться так тижнями, а іноді й місяцями”, – зазначає Франклін.

Небезпечні хімікати

Світовий ринок нарощеного волосся до 2028 року, за прогнозами, перевищить 14 мільярдів доларів.

Багато жінок обирають пасма заради краси та модного образу, але значна частина споживачок – темношкірі жінки, яким такі рішення зручні для догляду за волоссям.

Підпис до фото,Навіть дорогі пасма можуть містити шкідливі хімікати, кажуть вчені

Синтетичне волосся коштує від 20 доларів, а преміальні натуральні пасма можуть сягати кількох тисяч.

У 43 зразках, які перевірили вчені, знайшли 170 хімічних речовин. З них 48 потрапили до міжнародних списків небезпечних сполук, складених ООН та Європейським агентством з хімічних речовин.

“Серед них – антипірени, пестициди та фталати, що порушують гормональний баланс і можуть впливати на репродуктивну систему”, – пояснює Франклін.

У 36 зразках виявили 17 хімікатів, пов’язаних із раком грудей, а майже 10% містили небезпечні органотинові сполуки, які зазвичай застосовують для вогнестійкого пластику.

Вчені зізнаються, що були здивовані присутністю органотинів – зазвичай їх не знаходять у побутових товарах.

Ці хімікати можуть подразнювати шкіру та порушувати роботу гормонів, впливаючи на фертильність і розвиток організму.

Найчастіше зустрічалися фенол (компонент клеїв і фанери) та DEHP – речовина, що робить пластик гнучким.

“Ці речовини запускають в організмі процеси, схожі на дію відомих канцерогенів, і з часом підвищують ризик раку грудей”, – пояснює Франклін.

Натуральне волосся – безпечніше?

Раніше дослідження зосереджувались на синтетичному волоссі, де знаходили небезпечні метали.

Нове дослідження перевірило 11 зразків натурального та змішаного волосся (суміші синтетичних і натуральних пасм).

Підпис до фото,В Індії волосся зрізають під час релігійного ритуалу. Потім його продають і відправляють у США, Європу та Африку для виготовлення нарощених пасм

Натуральне волосся, що продається як “без хімічної обробки”, зазвичай коштує дорожче. Але навіть у ньому вчені знайшли більше небезпечних речовин, ніж у деяких синтетичних зразках.

“Маркування “натуральне” або “від одного донора” не робить волосся безпечнішим”, – зауважує Франклін.

“В одному синтетичному зразку ми знайшли лише один хімікат зі списку небезпечних, а в натуральних пасмах їх могло бути від п’яти до семи”.

Під час укладання волосся використовують спеціальні засоби, щоб воно було доглянутим і слухняним.

Такі засоби можуть містити хімікати, які навіть у невеликих кількостях можуть впливати на гормони і репродуктивне здоров’я.

Чітких норм безпеки для хімікатів у нарощеному волоссі поки що немає, і це одна з головних проблем, на яку звертають увагу вчені.

Нарощене волосся часто нагрівають або занурюють у кип’яток, через що виділяються токсичні пари. Вони потрапляють в організм як через дихальні шляхи, так і через шкіру, впливаючи не лише на власниць волосся, а й на перукарів.

Деякі люди відчувають свербіж, почервоніння, висипи та набряки на шкірі голови, шиї й обличчі. У рідкісних випадках можуть виникати проблеми з диханням.

Нарощене волосся без ризику – чи це реально?

Дослідження показало: немає доведеного способу безпечно використовувати хімічно оброблене нарощене волосся.

Навіть такі заходи, як попереднє миття пасм з оцтом, щоб зменшити подразнення, не гарантують безпеки.

З 43 перевірених зразків лише два не містили небезпечні хімікати. Їх маркували як “нетоксичні” або “безпечні”. Але, за словами Франклін, такі написи можуть створювати хибне відчуття безпеки.

“Ці терміни ніхто не контролює, тому компанії можуть писати їх на упаковці без наслідків”.

Косметика проходить суворий контроль і тестування. Нарощене волосся ж зазвичай класифікують інакше, тому перевірок для нього майже немає.

Раніше дослідження пов’язували фарби та випрямлячі волосся з підвищеним ризиком раку грудей. Але ці продукти тестують, а нарощене волосся – ні.

У 2016 році BBC з’ясувала, що волосся часто неправильно маркують, а інформація про тип пасм часто залежить від чесності продавця.

Деякі сайти виробників радять перевіряти якість волосся перед покупкою. Але вчені наголошують: це не обов’язок споживача.

“Якби ці вироби не потрапляли на ринок, нам би не довелося самостійно вирішувати, що з них безпечне”, – каже Франклін.

“Кожен, хто носить нарощене волосся, має знати про ці ризики”.