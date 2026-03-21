У ніч на 21 березня Сили оборони України зокрема уразили пункт управління підрозділу зі складу центру «Рубікон» (Маріуполь, ТОТ Донецької обл.).

Про це повідомили у Генштабі.

Крім того, уражено ремонтний підрозділ російської армії (Хліборобне, ТОТ Запорізької обл.) та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів (Парасковіївка, ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України.