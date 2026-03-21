У Радсадівській громаді Миколаївської області реалізували проєкт «Коріння Миру», спрямований на відновлення аграрного сектору. Деокуповані землі вдалося повернути в обробіток завдяки ініціативі Громадської спілки «Асоціація крафтових виноробів Причорномор’я».

Що це за проєкт і як він працює, – пояснив керівник асоціації Георгій Молчанов.

«Проєкт “Коріння Миру” для нас – це не просто чергова ініціатива, а логічне продовження багаторічної співпраці з міжнародними партнерами. Ми починали з розмінування сільськогосподарських земель разом із неприбутковою організацією Roots of Peace з Каліфорнії, потім була програма відновлення за участі Rotary International, а сьогодні – партнерство з Програмою розвитку ООН (ПРООН). Навіть у часи війни ця послідовна підтримка дала змогу не лише повернути землю в обробіток, а й відродити виноградники та сади на Миколаївщині. Але ми не зупиняємося на цьому: наш наступний крок – створення кластеру разом із усіма партнерами та науковими інституціями, де знання, досвід і ресурси будуть поєднані для розвитку всього регіону. Саме через таке партнерство ми бачимо, що справжнє відновлення громад – це не про техніку чи гроші, а про людей, землю і спільну віру в майбутнє», – наголошує Георгій Молчанов.

Асоціація працює на півдні України, підтримуючи малих виноградарів і виноробів, розвиток кооперації та впровадження сталих аграрних практик. Її діяльність зосереджена не лише на виробництві крафтової продукції, а й на відновленні економічних можливостей громад, що постраждали від війни.

Важливим етапом цього процесу стала реалізація проєкту «Коріння Миру: механізація для зростання та сталості кооперативу фермерів», впровадженого в Радсадівській громаді Миколаївської області. Проєкт реалізовано в межах ініціативи «Посилене партнерство для сталого відновлення», що виконується ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду Швеції через Sida, у співпраці з Миколаївською обласною військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

«Коли ми вперше приїхали на розміновані поля, було очевидно, що без сучасної техніки фермери просто не зможуть ефективно обробляти землю. Механізація стала ключовим фактором відновлення виробництва», – пояснює Георгій.

Після розмінування частини сільськогосподарських земель громада зіткнулася з новим викликом – відсутністю сучасної техніки, необхідної для ефективного обробітку виноградників і садів. Проєкт «Коріння Миру» був спрямований на подолання саме цієї проблеми шляхом посилення виробничої спроможності фермерського кооперативу.

У межах проєкту кооператив отримав садовий трактор із навісним обладнанням (обприскувач, мульчер косарку та ґрунтову фрезу). Крім того, члени кооперативу пройшли навчання з безпечної та ефективної експлуатації техніки. Це дозволило обробляти понад 10 гектарів виноградників і садів, підвищити продуктивність праці та забезпечити своєчасне виконання агротехнічних робіт.

«Для нас було важливо не просто передати техніку, а навчити людей користуватися нею безпечно і ефективно. Інвестиції в знання завжди дають більший ефект, ніж просто обладнання», – додає Георгій.

Проєкт також мав важливий соціальний компонент: до навчання й роботи були залучені жінки, ветерани та внутрішньо переміщені люди, що сприяло розширенню економічних можливостей для вразливих груп населення та зміцненню соціальної згуртованості в громаді.

Сьогодні діяльність Асоціації крафтових виноробів Причорномор’я є прикладом того, як партнерство між громадськими організаціями, місцевою владою та міжнародними донорами може створювати довгострокові рішення для відновлення регіонів. Проєкт «Коріння Миру» демонструє, що інвестиції в техніку, знання та людей формують основу для сталого розвитку й можуть бути відтворені в інших громадах України.

«Наше завдання – показати, що навіть в умовах війни можна створювати стійку економіку на місцях. Це історія про людей, землю і партнерство», – підсумовує Георгій Молчанов.

