Виноробня «Бейкуш» з Миколаївщини цьогоріч відсвяткувала своє 15-річчя. Виноградник становить 14 га. Про це йдеться у спецпроєкті на Kurkul.com.

Як зазначається, тут ростуть французькі та італійські клони білих сортів — Шардоне, Піно грі, Рислінг, Совіньйон блан, Ркацителі та червоних — Піно нуар, Мерло, Сапераві, Каберне совіньйон. Окремо — експериментальний виноградник з рідкісними сортами: Тельті курук, Альваріньо, Тіморасо, Темпранільо, Мальбек, Пінотаж.

Унікальність теруару в тому, що виноградники ростуть на косі між лиманом і морем — береги мису омиваються з одного боку Березанським лиманом, а з іншого — Бейкушською затокою. Саме тут 2 тис. років тому греки та римляни виготовляли вина. За 15 років виноробня здобула численні золоті та срібні медалі на міжнародних дегустаційних конкурсах. Але найбільше пишається тим, що українці полюбили їхні вина.

Виноробня «Бейкуш» використовує різні методи виробництва: ферментацію в керамічних амфорах і бетонних ємностях у формі яйця, витримку в дубових бочках, метод appassimento (в’ялення частини винограду перед ферментацією). Працюють з маленькими партіями, що дає змогу приділяти увагу кожному етапу виробництва.

«Ми не слідуємо модним трендам. Ми лише прагнемо знайти найкраще для кожного вина, аби кожен ковток дарував задоволення», — пояснила філософію команда виноробні.

