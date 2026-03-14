Упродовж кількох годин поліцейські оперативники розшукали фігуранта на велосипеді у середмісті. Нині слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні грабежу. За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.

На спецлінію 102 вчора, 13 березня, звернулася мешканка обласного центру з повідомленням про те, що на майданчику у мкрн Ліски невідомий чоловік заволодів велосипедом її сина.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи Миколаївського райуправління з’ясували, що 11-річний хлопчик грався із друзями на майданчику по вулиці Курортній. Близько 16:45 підійшов невідомий чоловік, який не реагуючи на зауваження дітей, сів на велосипед та поїхав.

Вже за кілька годин оперативники Миколаївського райуправління встановили місцезнаходження 28-річного місцевого жителя. Як виявилось, він на відібраному велосипеді доїхав до вулиці Соборної і там перебував.

Слідчі поліції вилучили у фігуранта дитячий велосипед та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.