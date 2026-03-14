Моджтаба Хаменеї володіє нерухомістю в Лондоні вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це пишуть Wiadomości з посиланням на німецьку газета «Die Welt».

Новий лідер Ірану, Моджтаба Хаменеї, володіє великою нерухомістю в Європі, включаючи престижні апартаменти в Лондоні та готель у Франкфурті. Активи оцінюються в понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Якою нерухомістю володіє Моджтаба Хаменеї?

У Лондоні Моджтаба Хаменеї володіє, серед іншого, двома розкішними апартаментами, розташованими лише за 50 метрів від посольства Ізраїлю. За словами експертів з безпеки, ці апартаменти можуть бути використані для спостереження та, можливо, навіть підслуховування розмов навколо посольства.

Ці лондонські об’єкти нерухомості оцінюються в 50 мільйонів фунтів стерлінгів – жодна з них офіційно не зареєстрована на ім’я Хаменеї. Нерухомістю управляє мережа компаній, включаючи Birch Ventures, зареєстровану на острові Мен.

Хто підтримує управління активами Хаменеї?

Ключовим гравцем у побудові цієї мережі є Алі Акбар Ансарі, іранський банкір та засновник банку Ayandeh. Протягом багатьох років він допомагав Хаменеї контролювати свою нерухомість.

Ансарі, за даними Financial Times, також офіційно володіє двома готелями Hilton у Франкфурті та торговим центром Bero в Оберхаузені.

Британська влада запровадила санкції проти Ансарі за підтримку іранського уряду, що призвело до заморожування його активів у Великій Британії.

За даними Transparency International, вартість інвестицій осіб, пов’язаних з іранським режимом у Великій Британії, перевищує 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Мережа, якою керує Ансарі, володіє найбільшою часткою цих активів.

Ансарі також заперечив будь-які фінансові чи особисті зв’язки з Хаменеї та оголосив, що оскаржуватиме санкції.

