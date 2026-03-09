Іран призначив Моджтабу Хаменеї своїм новим верховним лідером через трохи більше тижня після вбивства його батька, аятоли Алі Хаменеї.

Про те, як це було, і що може бути далі, розповів катарський телеканал Al Jazeera.

У неділю священнослужителі назвали 56-річного політика, який тепер має очолити Ісламську Республіку в період найбільшої кризи за її 47-річну історію, наступником свого батька.

Моджтаба Хаменеї ніколи не балотувався на державні посади і не брав участі у всенародному голосуванні, але протягом десятиліть був дуже впливовою фігурою у найближчому оточенні верховного лідера, підтримуючи тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції.

В останні роки Хаменеї все частіше називали головним потенційним наступником батька. Його обрання може свідчити про те, що найрадикальніші фракції в іранській еліті зберігають владу, і може вказувати на те, що уряд не бажає погоджуватися на угоду чи переговори у короткостроковій перспективі.

Журналіст телеканалу «Аль-Джазіра» Алі Хашем назвав Хаменеї «брамником свого батька».

«Він дотримується позицій свого батька щодо Сполучених Штатів та Ізраїлю. Тож ми очікуємо від нього конфронтації. Ми не очікуємо ніякої помірності», – сказав він.

“Однак, якщо ця війна закінчиться, а він залишиться живим і зможе продовжувати керувати країною, перед Іраном відкриється величезний потенціал… для пошуку нових шляхів розвитку”, – сказав Хашем.

Науковий співробітник Американського університету в Бейруті, який спеціалізується на державній політиці, заявив, що призначення Хаменеї свідчить про «наступність» і що ще доведеться побачити, чи новий верховний лідер добиватиметься переговорів для припинення війни.

У будь-якому разі, за його словами, це призначення було «актом непокори». Іран “каже американцям та ізраїльтянам: “Ви хотіли позбавитися нашої системи? Що ж… це більш радикальна людина, ніж її батько, якого ви вбили””, – сказав він.

Хейдарі Алекасир, член Ради експертів, якому було доручено обрати верховного лідера, заявив, що кандидата було обрано на основі ради покійного Хаменеї про те, що іранського лідера має ненавидіти, а не вихваляти ворог.

“Навіть Великий Сатана [США] згадав його ім’я”, – сказав високопоставлений священнослужитель, маючи на увазі раніше зроблену заяву президента США Дональда Трампа про те, що Моджтаба Хаменеї був би для нього “неприйнятним” вибором на посаду голови Ірану.

Раніше ізраїльські військові попереджали будь-якого наступника: «Ми без вагань завдамо вам удару».

У неділю Трамп знову пообіцяв вплинути на вибір наступного верховного лідера Ірану, заявивши, що без схвалення Вашингтона той, хто буде обраний на цю посаду, «довго не протримається».

Вибір сина Хаменеї, безперечно, викличе гнів Трампа.