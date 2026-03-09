Викрадені 2 броньовики інкасаторів валюту і 9 кг золота Угорщина досі не повернула. А тим часом Нацбанк для оцінки дій Будапешту із затримки інкасаторів Ощадбанку та валютних цінностей ініціює незалежний аудит процесів і договірних відносин між усіма сторонами, залученими до їх транзиту з Австрії до України через Угорщину. Цю перевірку проведе міжнародна компанія.

Про це на своїй Facebook-сторінці 9 березня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

-В п’ятницю ми трохи видихнули, коли працівники Ощадбанку повернулися додому. Але тепер зосереджуємо всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

Валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав. Проте їх повернення – лише один елемент великого пазлу.

Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою – такі дії не можуть залишатися без належної оцінки.

Тому варто раз і назавжди чітко розставити всі крапки над «і» у цій справі.

Ощадбанк не порушував законодавства, а його працівники виконували свою роботу в межах міжнародних договорів і на законних підставах. От і все.

Для того, щоб зняти всі питання та маніпуляції, ми першими виступили за прозору та всебічну перевірку.

По-перше, Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей територією Угорщини та перебування інкасаторської бригади, яка супроводжувала вантаж. Я вже повідомляв раніше, що відповідні служби НБУ перевірили ці документи, і жодних запитань вони у нас не викликали.

По-друге, ініціюємо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в рамках перевезення коштів і цінностей. Його проведе міжнародна компанія. Окремо повідомимо, хто саме це буде.

По-третє, ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

Наші європейські партнери та інституції повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації.

Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту. З нашого боку та від Ощадбанку буде повне сприяння, написав Пишний.

Нагадаємо, що окремо від Нацбанку і МЗС Ощадбанк вимагає від Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей