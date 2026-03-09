Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт, що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом “Stop War”.

Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх-2026. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола “бронзу” в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова дала ексклюзивний коментар для Суспільне Спорт, в якому розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом “Stop War”. У них українка змагалася у стартовий день змагань.

Олександра Кононова у сережках “Stop War” після перемоги у спринті Паралімпіади-2026. Getty Images/Alex Grimm

На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом “Stop War” отримала зауваження.

“Після спринту] зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] «Stop War» на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною”.

На Олімпійських іграх у Мілані низці спортсменів забороняли змагатися у патріотичному екіпіруванні. Так, зокрема, фристайлістці Катерині Коцар не дозволили виступати у шоломі з написом “Be brave like Ukrainians”, шорт-трекісту Олегу Гандею — у шоломі з цитатою поетеси Ліни Костенко. А ось Владислава Гераскевича взагалі дискваліфікували за намір виступити у шоломі пам’яті, де зображені загиблі українські спортсмени.