Небо над іранською столицею затягли клуби густого диму після спільних авіаударів США та Ізраїлю по паливних складах у Тегерані. Тим часом релігійні лідери Ірану оголосили, що обрали наступника аятоли Алі Хаменеї, проте його імʼя ще не назвали. ВВС зібрали головні події на Близькому сході на восьмий день війни.

Понад тиждень тому США і Ізраїль розпочали спільну операцію, яку американці назвали “Рикаючий Лев”, а ізраїльтяни – “Епічна лють”.

Метою операцію називають знищення ядерної програми Ірану, а також спроби змінити тоталітарний режим аятолл. У п’ятницю президент Дональд Трамп заявив, що хоче “беззастережної капітуляції” Тегерана.

Війна швидко охопила країни Близького Сходу. Адже Іран у відповідь розпочав масовані обстріли балістичними ракетами та дронами американських баз і територій країн-союзниць США, як Катар, Бахрейн, Кувейт та ОАЕ, а також заблокував Ормузьку протоку.

За даними Іранського товариства Червоного Півмісяця, з початку бомбардувань минулого тижня в Ірані внаслідок атак США та Ізраїлю загинуло 1230 людей. BBC не може незалежно перевірити цю інформацію.

Одна з найсмертоносніших атак сталася по початковій школі для дівчат у Мінабі на півдні Ірану, в результаті якої загинули десятки дітей. Трамп заперечив, що удар завдали США.

Водночас незалежні розслідування, що базуються на супутникових знімках, вказують, що школа була сильно пошкоджена під час високоточного авіаудару і могла випадково постраждати під час ударів на обʼєкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), розташовані поруч.

Підпис до фото,Мешканці Тегерана розповідають, що після ударів по нафтосховищах “сонце наче повністю зникло”

Суботні удари по чотирьох нафтосховищах та центру виробництва нафти в Тегерані та сусідній провінції Альборз спричинили великі пожежі. У неділю над містом нависла темна імла, а в повітрі тримався запах горілої нафти.

Верифіковані BBC відео показують “річки” вогню на вулицях Тегерана після того як нафта зі складу в районі Шахран витікла на сусідню вулицю.

На відео з місця події також велику пожежу – це продовжує палати нафтобаза в Шахрані.

Іранська нафтогазова компанія заявила, що четверо її співробітників загинули під час удару.

Звʼязок з мешканцями Ірану сильно обмежений, адже влада блокує інтернет, і звичайні громадяни, які не мають VPN, не можуть підключитися до глобальної мережі.

Але у деяких постах у соцмережах люди висловлюють занепокоєння щодо можливих хімічних речовин у димі, що піднімається з палаючих резервуарів у небо.

Підпис до фото,Скріншот з відео пожежі на вулиці Тегерана, верифікованого BBC

Тим часом рада експертів Ірану майже ухвалила рішення про те, хто має замінити покійного верховного лідера аятолу Алі Хаменеї, вбитого в результаті американо-ізраїльських ударів минулої суботи.

Рада експертів – це група з 88 високопосадовців, обраних всенародним голосуванням, які мають вирішити, хто замінить Хаменеї.

За повідомленням іранського державного інформаційного агентства Mehr, аятола Мохаммад Мехді Мірбагері заявив, що “більшість” ухвалила рішення, але лишилось усунути деякі процедурні перешкоди.

Очікується, що рада збереться найближчим часом.

Ізраїльські військові раніше попередили, що “переслідуватимуть кожного наступника аятоли Хаменеї та кожного, хто намагатиметься призначити наступника”.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував “дуже сильний удар” по Ірану.

Підпис до фото,Аятолла Мірбагері у відеозверненні, опублікованому агентством Mehr News Agency

“Через погану поведінку Ірану наразі серйозно розглядаються для повного знищення та неминучої смерті райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цілі”, – написав президент США у соцмережі Truthsocial.

Водночас Трамп відповів на запитання журналістів на борту Air Force One, що Вашингтон не знає, чи надає Росія Ірану розвідувальні дані для ударів по американських силах, але якщо це так, то Ірану це не допомагає.

Спеціальний посланець президента Стів Віткофф заявив, що США застерігали росіян від таких дій.

Раніше декілька провідних американських ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляли про те, що Москва передає Тегерану дані своїх супутників і це дозволило Ірану завдавати високоточні удари по американських військах, кораблях і літаках.

Тим часом продовжують надходити повідомлення про іранські атаки з багатьох країн Перської затоки.

Вранці в неділю полум’я охопило урядову будівлю Кувейту після того, як в неї влучив іранський безпілотник. Державна установа соціального забезпечення заявила, що її головний об’єкт зазнав атаки.

Армія Кувейту заявила, що відбиває “хвилю ворожих дронів”. У міжнародному аеропорту Кувейту постраждали паливозаправники.

Підпис до фото,Іранський безпілотник влучив в урядову будівлі в Кувейті, спричинивши величезну пожежу вночі

В суботу вранці іранський дрон врізався поблизу головного аеропорту Дубая, ледь не зачепивши будівлю терміналу та літаки на злітній смузі. Влада Дубая досі не визнала цей напад.

Під час іншої атаки минулої ночі уламки ракети-перехоплювача впавши, вбили громадянина Пакистану, який перебував у своїй машині.

Уламки збитого дрону також впали на один із найвищих хмарочосів Дубая, спричинивши пожежу.

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ у неділю вдень оголосило, що системи протиповітряної оборони “протистоять ракетній загрозі”.

Qatar Airways, одна з найбільших авіакомпаній регіону, оголосила, що зупиняє заплановані на неділю, 8 березня, рейси.

Повітряний простір над усією країною закритий. Qatar Airways планує здійснювати лише рейси, здебільшого, із міст Західної Європи – для громадян, у яких столиця країни Доха є кінцевим пунктом призначення.

Катар також зазнав іранських атак у відповідь на дії США та Ізраїлю. Qatar Airways вже припиняла роботу у перші дні збройного конфлікту.

Водночас авіалінії Оману оголосили про скасування рейсів до та з країн Перської затоки з 9 по 15 березня “через закриття регіонального повітряного простору”.

Авіакомпанія заявила, що це торкнеться таких напрямків: Амман, Дубай, Бахрейн, Доха, Даммам, Кувейт, Багдад, Хасаб. Рейси до та з Копенгагена також постраждали.

У ніч з суботу на неділю в біля посольства США в столиці Норвегії Осло пролунав вибух.

Поліція повідомила, що пошкодження в будівлі були незначними, а постраждалих немає.

За словами речника поліції, інцидент “цілком природно розглядати в контексті поточної ситуації з безпекою, і що це може бути напад, навмисно спрямований на посольство США”.

Пізніше в своєму оновленому повідомленні норвезька поліція заявила, що наразі підозрюваних немає, а в Осло посилили заходи безпеки.

США поки що не прокоментували ситуацію.