Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив на свій передвиборчий мітинг у Дебрецені одного з колишніх українських військовополонених, яких росія віддала Угорщині.

Про це пишуть Bloomberg та Euronews, передає Громадське.

Bloomberg вказує, що наприкінці грудня проурядові угорські групи у Facebook почали публікувати високоякісні відео, на яких військові української армії, які є етнічними угорцями, хвалять росіян, які їх утримують, та просять Орбана допомогти їх звільнити.

До лютого деякі з цих відео поширювали на російських урядових акаунтах, потім транслювали на угорському громадському телебаченні й на сторінках угорських військових. Зрештою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поїхав із візитом до Москви, звідки привіз двох українських полонених — один із них і з’явився на передвиборчому заході Орбана в Дебрецені.

Коли урядове партійне видання Patrióta запитало в нього, що він передав би українському президенту, чоловік сказав: «Українському президенту? Смерть».

На запитання, що він сказав би тим, «хто не вірить у паніку війни», сказав лише: «Хай у кожній людині буде витримка й надія».

Угорський аналітик Андраш Рач вважає, що такі пропагандистські відео і є «найбільш наочним доказом» російського втручання у вибори в Угорщині.