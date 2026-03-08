Українських військових із Закарпаття передають із російського полону до Угорщини за умови, що вони спочатку знімуться у пропагандистських відео.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

Росія віддає Угорщині військовополонених ЗСУ із Закарпаття тільки при умові запису пропагандистських відео.

Про це розповів звільнений з російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта для проєкту #BreakTheFake, що реалізується за підтримки МЗС та Центру стратегічних комунікацій.

«У 2023 році в Горлівці, у в’язниці, де я тоді перебував як військовополонений, стався показовий випадок. Мені запропонували піти на обмін, але поїхати до Угорщини. Я сам із Закарпаття.

Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно – про Росію, умови утримання та тюремний режим.

Я відмовився це робити, і тоді на обмін не потрапив. На щастя, у 2025 році мене все ж звільнили з полону, і я зараз проходжу лікування в Україні», – розповів Чорпіта.

Цим він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.

«У більшості випадків вони є елементом російської пропаганди, створеним під тиском або примусом. Саме тому публікація таких відео в медіа інших країн фактично означає поширення російської пропаганди і по суті підтримку її агресії», – наголосив Олексій.

Ці свідчення є черговим важливим викриттям російських наративів про війну та реальність, яка розкриває справжнє обличчя держави-агресора, а також держав які її ретранслюють у своїх цілях.

Як відомо, Росія видала Угорщині двох військовослужбовців ЗСУ, що знаходились в полоні. Після їх прибуття до Будапешту угорський телеканал опублікував відео, в якому військові дякують своїм російським викрадачам за виживання.