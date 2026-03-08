США та Ізраїль обговорювали можливість відправлення спецпідрозділів до Ірану для убезпечення його запасів високозбагаченого урану на пізнішому етапі війни, повідомляють чотири джерела, обізнані з цими переговорами, пише Axios.

Запобігання отриманню Іраном ядерної зброї є однією із заявлених воєнних цілей президента Трампа. 450 кілограмів 60% збагаченого урану, який можна перетворити на збройовий протягом кількох тижнів, є одним із ключів до досягнення цієї мети.

Будь-яка операція з вилучення матеріалу, ймовірно, вимагатиме присутності американських або ізраїльських військ на іранській землі, які б орієнтувалися у сильно укріплених підземних об’єктах посеред війни.

Залишається незрозумілим, чи буде це американська, ізраїльська чи спільна місія. Ймовірно, вона відбудеться лише після того, як обидві країни будуть впевнені, що іранські військові більше не можуть становити серйозної загрози для задіяних сил.

На брифінгу в Конгресі у вівторок державного секретаря Марко Рубіо запитали, чи буде збагачений уран Ірану захищений. «Людям доведеться піти і отримати його», – сказав він, не уточнюючи, хто саме це зробить.

Ізраїльський чиновник оборони заявив, що Трамп та його команда серйозно розглядають можливість відправлення підрозділів спеціального призначення до Ірану для виконання конкретних місій.

Американський чиновник заявив, що адміністрація обговорювала два варіанти: повне вивезення матеріалу з Ірану або залучення ядерних експертів для його розведення на місці.

У місії, ймовірно, братимуть участь спеціальні оператори разом із вченими, можливо, з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Два джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що такі операції були частиною варіантів, представлених Трампу перед війною.

NBC News повідомило в п’ятницю, що Трамп обговорював ідею розгортання невеликого контингенту американських військ в Ірані для виконання конкретних стратегічних цілей.

Semafor повідомив, що варіанти Трампа щодо Ірану включають рейди спеціальних операцій на ядерні об’єкти.

Американський чиновник виклав оперативну проблему убезпечення іранського урану: «Перше питання: де він? Друге питання: як нам до нього дістатися і як ми отримаємо фізичний контроль?»

«А потім це буде рішення президента та Міністерства війни щодо того, чи хочемо ми фізично транспортувати його, чи розбавляти на місці».

Трамп заявив журналістам на борту Air Force One у суботу, що наземні війська можливі, але лише «з дуже вагомої причини».

«Якби ми коли-небудь це зробили, [іранці] були б настільки знищені, що не змогли б воювати наземно», – сказав він.

На конкретне запитання, чи можуть війська зайти для збереження ядерного матеріалу, Трамп не виключив цього. «Можливо, в якийсь момент ми це зробимо. Ми не займалися цим. Ми б не зробили цього зараз. Можливо, ми зробимо це пізніше».

Прес-секретар Білого дому Каролайн Лівітт заявила Axios, що Трамп «мудро тримає всі доступні йому варіанти відкритими і не виключає жодних інших».

Американо-ізраїльські удари по ядерних об’єктах Ірану минулого червня поховали іранські запаси урану під завалами. Самі іранці не змогли дістатися до них з того часу, кажуть американські та ізраїльські чиновники.

Удари також знищили майже всі іранські центрифуги, і немає жодних доказів того, що збагачення відновилося.

Американські та ізраїльські чиновники стверджують, що більша частина запасів знаходиться в підземних тунелях ядерного об’єкта в Ісфахані, а решта розділена між Фордо та Натанзом.

У перші дні війни США та Ізраїль завдали ударів по Натанзу та Ісфахану, які, схоже, мали на меті запечатати входи, ймовірно, щоб запобігти переміщенню будь-яких матеріалів.

США та Ізраїль розглядають 450 кілограмів іранського урану, збагаченого на 60%, як серйозну загрозу, оскільки для його збагачення до збройового класу знадобиться лише кілька тижнів.

Якби весь запас досяг чистоти 90%, цього було б достатньо для 11 ядерних бомб.

Суть у тому, що «наземне втручання для Трампа — це не те саме, що для ЗМІ», — сказав високопоставлений чиновник США.

Окрім урану

Представники адміністрації повідомляють Axios, що окрім урану, також обговорювалося захоплення острова Харг, стратегічного терміналу, який відповідає приблизно за 90% експорту сирої нафти Ірану.

«Невеликі рейди спецоперацій — не велика сила, що заходить», — додало інше джерело.

«Те, що обговорювалося, не розглядалося з точки зору наземного втручання», — сказало третє джерело. «Люди думають про Фаллуджу (місто в Іраку, яке штурмували війська США під час іракської війни). Це не те, що обговорювалося».