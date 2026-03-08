Прояви інтелекту, звички та риси характеру у жінок і чоловіків мають тенденцію формуватися по-різному.

Від більш тихої манери спілкування до розвитку внутрішньої інтуїції, жінки з високим IQ зазвичай мають певні риси, які стають очевидними, як тільки ви знаєте, на що звернути увагу, пише Your Tango та Уніан

Хоча дослідження журналу Cognitive Processing стверджує, що стать має мало спільного з вродженим рівнем інтелекту або здатністю до навчання, воно все ж вказує на те, що прояви інтелекту, звички та риси характеру у жінок і чоловіків мають тенденцію формуватися по-різному.

Від соціальних відносин до кар’єри, жінки з високим IQ свідомо підходять до того, як взаємодіють, рухаються і керують своїм життям.

Видання зазначає, що це непомітно виділяє їх серед пересічних людей, часто навіть без їхнього відома. Далі видання перелічило 11 ознак високого інтелекту у жінок:

1. Вони тихіші за інших жінок

Незважаючи на те, що ми живемо в суспільстві, яке схильне винагороджувати надмірну впевненість у собі, гучність і екстравертність, як показує дослідження Personality and Social Psychology Bulletin, жінки з дійсно високим IQ все одно процвітають у своїй гідній поваги тиші.

Коли вони слухають когось, вони не чекають своєї черги, щоб висловитися, а сприймають слова іншої людини з наміром зрозуміти її.

2. Вони покладаються на інтуїцію

Хоча інтелект зазвичай характеризується глибоким мисленням і аналітичними здібностями, жінки з високим IQ також володіють додатковим рівнем природної інтуїції.

За словами психолога Джудіт Орлофф, мозок жінок від природи налаштований на інтуїцію, він здатний миттєво встановлювати зв’язки і приймати рішення. Пояснюється, що жінки з високим IQ мають основу самодовіри та вдумливості, щоб потужно застосовувати їх у повсякденному житті.

3. Вони не соромляться сказати: “Я не знаю”

Як пояснює дослідження Neuron, інтелект позитивно пов’язаний з цікавістю, що означає, що більшість людей з високим IQ від природи цікавляться новим, незвичним і цікавим.

Видання зазначило, що більшість людей, які борються з некомпетентністю або невпевненістю, уникають того, чого не розуміють, але жінки з високим IQ навпаки прагнуть до цього.

4. Вони часто змінюють свою думку

Певним чином їхня здатність змінювати свою думку пов’язана з їхнім інтелектом, але вона також ґрунтується на відкритості, яка, згідно з дослідженням журналу Personality and Individual Differences, має більший вплив на прогнозування успіху, ніж сам IQ.

5. Вони хороші слухачі

Активне слухання, мовчазність під час розмов – це риси, які очевидні у жінок з високим IQ, якщо знати, на що звернути увагу. Вони не борються за увагу і не намагаються щось “довести”, а просто цінують мистецтво спілкування без зайвого его.

6. Вони скромні

Окрім інтелектуальної скромності, яка заважає людям боротися за місце під сонцем і “доводити” свою інтелектуальність за допомогою поверхневих похвал, багато жінок з високим IQ також відчувають себе комфортно в соціальних ситуаціях.

Вони достатньо цілеспрямовані, щоб займатися хобі або тими діями, які приносять їм задоволення.

7. Вони дбають про “своїх” людей

Жінки з високим інтелектом розуміють, що люди, з якими вони проводять час, впливають на їхню енергетику. Як дорослі люди, що мають право вибору, вони обережно ставляться до того, з ким проводять час, і свідомо підходять до вибору своїх “близьких”.

В статті зазначається, що їхнє соціальне оточення відображає те, ким вони є або ким прагнуть бути.

8. Вони спрощують складні теми

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі “Applied Cognitive Psychology”, люди, які намагаються використовувати складні слова, яких вони не розуміють, або надмірно ускладнюють прості теми, щоб здаватися розумнішими, часто сприймаються як менш компетентні та впевнені в собі, ніж інші.

Жінки з високим IQ намагаються вживати прості слова та не ускладнюють свою поведінку.

9. Вони передбачають події

Незалежно від того, чи йдеться про вирішення проблеми в шлюбі, чи про глибоку розмову про проблему на роботі, жінки з високим рівнем інтелекту мають більш глибокі моделі мислення, ніж більшість.

10. Вони вважають нудними плітки та пусті балачки

Для деяких людей плітки є єдиним способом налагодити зв’язки з іншими людьми. Проте жінки з високим інтелектом, як правило, уникають дрібних розмов і швидко нудьгують, коли люди пліткують. Видання пояснює, що це стається через те, що їм хочеться глибоких розмов та значущих стосунків.