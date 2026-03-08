Японські регуляторні органи здійснили історичний прорив у медицині, офіційно дозволивши використання терапії на основі перепрограмованих клітин.

Ці інноваційні методи, що здатні трансформуватися у будь-які типи тканин організму, стануть доступними для пацієнтів уже до літа 2026 року.

Про це пише digi24, передає ua.news.

Першочергово дозвіл отримали два унікальні продукти, спрямовані на боротьбу з хворобою Паркінсона та важкою серцевою недостатністю.

В основі технології лежить відкриття японського вченого Сіньї Яманакі, лауреата Нобелівської премії, який навчився повертати зрілі клітини у стан «молодих» стовбурових одиниць.

Для лікування хвороби Паркінсона фармацевтична компанія випустить препарат «Amchepry», який передбачає трансплантацію клітин безпосередньо у мозок.

Під час досліджень вченим Кіотського університету вдалося трансформувати донорські клітини у попередники нейронів, що виробляють дофамін — саме їх дефіцит спричиняє тремор та порушення рухів.

Результати клінічних випробувань за участю пацієнтів віком від 50 до 69 років підтвердили безпечність методу протягом двох років спостережень.

«Дослідження не виявило будь-яких серйозних побічних ефектів, і у 4 пацієнтів спостерігалося поліпшення симптомів», — зазначається у звіті науковців.

Другим схваленим продуктом стала терапія «ReHeart», розроблена медичним стартапом «Cuorips» для відновлення роботи серця.

Технологія базується на нанесенні спеціальних шарів лабораторно вирощеної тканини на поверхню серцевого м’яза пацієнта.

Ці біологічні «латки» стимулюють утворення нових кровоносних судин та суттєво покращують насосну функцію органу при критичних станах.

Міністерство охорони здоров’я Японії очікує, що це дозволить значно знизити смертність серед людей із серцевою недостатністю.

Міністр охорони здоров’я Японії Кен’їтіро Уено висловив сподівання, що ці методи принесуть користь людям у всьому світі.

Він пообіцяв максимально прискорити бюрократичні процедури, щоб зробити лікування комерційно доступним якнайшвидше.

