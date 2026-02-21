Швейцарське Відомство з контролю за обігом лікарських препаратів Swissmedic вперше видало дозвіл на застосування препарату проти хвороби Альцгеймера.

Йдеться про діючу речовину донанемаб (Donanemab), яка здатна уповільнювати перебіг захворювання, повідомляє SWI з посиланням на організацію Alzheimer Schweiz.

Як зазначається, відомство Swissmedic визнало користь препарату більш значущою, ніж можливі побічні ефекти від нього. У спільній заяві з асоціацією Swiss Memory Clinics організація Alzheimer Schweiz привітала це рішення регулятора.

Речовина донанемаб, розроблена фармацевтичною компанією Eli Lilly і що випускається під торговою назвою Kisunla, скорочує масштаб білкових відкладень (амілоїдних бляшок) у головному мозку.

Препарат призначений для пацієнтів на ранній стадії захворювання та покликаний уповільнити процес спаду когнітивних здібностей. Водночас лікування цим засобом пов’язане з певними ризиками, включаючи ймовірність набряку мозку або крововиливів, тому цей вид терапії потребує ретельного медичного спостереження.

