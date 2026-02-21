Ще 7 українських дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації минулого тижня.

Це стало можливим завдяки підтримці Володимира Кличка, Tетяни Кіль з We Are All Ukrainians, Helping to Leave, БФ «Хуманіті»та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення, повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба, передає Інше ТВ.

« Кожна з цих історій є хронікою виживання в умовах постійного терору, де дитинство намагалися замінити страхом та російською пропагандою.

Серед врятованих:

17-річна Соломія, до дому якої увірвалися силовики і перевіряли гаджети, направляючи зброю на маму дівчинки. ФСБшники погрожували забрати у жінки доньку в інтернат, а її саму відправити «на підвал». Після пережитого Соломія почала страждати на панічні атаки та тяжке безсоння.

18-річний Артем, якого військова поліція пристебнула наручниками до батареї та дві години катувала за те, що він відповідав українською. Хлопця били гумовими дубинками в прес та по ногах, затягували на руках пластикові хомути й погрожували вбити, називаючи «хохлом».

18-річний Костя, який з дитинства терпів релігійні утиски своєї протестантської громади, а в школі стикався з приниженням з боку вчителів через віру. Хлопця змусили стати на військовий облік та проходити ідеологічні тести про ставлення до армії рф, а незабаром мали мобілізувати на строкову службу.

18-річний Остап, який у школі багато разів чув погрози від учителя, що співпрацював зі спецслужбами. Так званий «педагог» відкрито говорив школярам: «Я можу зробити так, що будь-хто з вас просто зникне». Юнак кілька разів був свідком цькування інших дітей за проукраїнську позицію», – розповів про врятованих Микола Кулеба.

Зараз усі врятовані перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та щиру турботу.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулого тижня ще 6 українських дітей повернули з ТОТ