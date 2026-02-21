ГК “Молочний Альянс” поки не розглядає відновлення роботи Баштанського сирзаводу на Миколаївщині. Підприємство було зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, і в нинішніх умовах повертатися до його запуску недоцільно.

Про це пише Delo.ua з посиланням на інтерв’ю голови наглядової ради компанії Сергія Вовченка.

За його словами, рішення про відновлення роботи заводу залежить не лише від електроенергії — тут впливає цілий комплекс факторів.

“Тут важливо розуміти, що питання відновлення — це не лише технічна справа, а набагато ширше. Є три ключові фактори”, — пояснив Вовченко.

Перший фактор, за його словами, — безпека. Миколаїв і область постійно перебувають під обстрілами, а Баштанка розташована всього за 40 кілометрів від обласного центру.

“Відновлювати виробництво в умовах, коли в будь-який момент може бути новий приліт, — це дуже великий ризик”, — наголосив він.

Другий фактор — сировина. До повномасштабної війни близько 60% молока завод отримував із Херсонської області. Нині частина регіону окупована, а на іншій через бойові дії значна частина поголів’я знищена. У Миколаївській області ситуація подібна — обсяги молока суттєво скоротилися.

Третім чинником Вовченко назвав кадровий дефіцит. Через бойові дії частина мешканців виїхала, і підприємство стикається з нестачею персоналу.

“Поки не завершиться хоча б гаряча фаза війни, питання відновлення роботи заводу ми не розглядаємо. Теоретично можна було б працювати на генераторах, але через обстріли, нестачу сировини та людей зараз у цьому немає сенсу. Водночас у нас є чітке бачення і план дій на той момент, коли ситуація дозволить повернутися до цього питання”, — зазначив Вовченко.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2024 року у Баштанській РВА плекали надію, що роботу з0аводу буде відновлено.