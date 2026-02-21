Федеральне журі США висунуло офіційні обвинувачення трьом інженерам, які проживають у Сан-Хосе, у викраденні комерційних секретів компанії Google та інших технологічних гігантів. Слідство стверджує, що зловмисники передавали конфіденційну інформацію до Ірану.

Фігурантам справи загрожують тривалі терміни ув’язнення та великі штрафи за промислове шпигунство та перешкоджання правосуддю, повідомляє 24.

Головними фігурантами справи стали сестри Самане і Сорур Гандалі, а також чоловік Самане – Мохаммаджавад Хосраві. Усі троє є громадянами Ірану: Самане має американське громадянство, Хосраві – статус постійного резидента, а Сорур перебувала в країні за студентською візою.

Самане та Сорур раніше працювали в Google, тоді як Хосраві був співробітником компанії, що розробляє мобільні процесори Snapdragon.

За даними прокуратури, підозрювані використовували сторонні платформи для пересилання викрадених файлів, створюючи там канали під своїми іменами. Після цього дані копіювалися на особисті пристрої та передавалися до Ірану.

Щоб обійти цифрові системи безпеки, інженери просто фотографували екрани робочих комп’ютерів із таємною інформацією. Наприклад, перед поїздкою до Ірану наприкінці 2023 року Самане зробила близько 24 знімків монітора Хосраві з деталями розробок чипів Snapdragon.

Виявити витік вдалося завдяки системі внутрішнього моніторингу Google, після чого компанія негайно звернулася до правоохоронців. Речник Google Хосе Кастаньєда зазначив, що після цього інциденту заходи безпеки були значно посилені, пише FoxBusiness.

Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані наголосив, що обвинувачені діяли свідомо та вживали складних заходів, аби приховати свої особистості та обійти захист. Наразі затриманим загрожує до 10 років тюрми за кожним епізодом крадіжки секретів та до 20 років за перешкоджання слідству, а сума можливих штрафів сягає 250 000 доларів за кожне обвинувачення.