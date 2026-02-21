Вчора, 20 лютого, поліцейські офіцери Синюхинобрідської громади при вʼїзді до селища Підгородна помітили автомобіль ВАЗ 2110. Через негоду водій з’їхав на засніжене узбіччя та не міг виїхати самостійно.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, шерифи оперативно відреагували та за допомогою буксирування повернули автівку на проїзну частину. Керманич щиро подякував правоохоронцям за допомогу та продовжив свій рух.

Поліцейські закликають водіїв бути уважними за кермом, перевіряти технічний стан авто перед виїздом і за можливості утримуватися від дальніх поїздок під час негоди.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе і тих, хто поруч! Якщо ж ви потрапили у небезпечну ситуацію на дорозі — не зволікайте та телефонуйте на спецлінію 102.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині підтопило 17 населених пунктів – на допомогу прийшли рятувальники (ФОТО)