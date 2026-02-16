Унаслідок інтенсивного танення снігу та рясних дощів у низці громад Миколаївської області зафіксовано підтоплення присадибних ділянок.

Постраждали населені пункти Арбузинської, Кам’яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської, Мостівської та Казанківської територіальних громад Первомайського, Вознесенського і Баштанського районів.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, до Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

До ліквідації наслідків негоди залучалось 25 рятувальників, 14 одиниць спеціальної техніки, 9 мотопомп. Також працювала техніка комунальних підприємств, місцевих пожежних охорон с. Мостове, с. Маринівка.

Наразі підтопленими залишаються присадибні ділянки, житлові будинки у с. Кумарі Кам’яномостівської громади Первомайського району. Працює 13 рятувальників, 5 мотопомп та 2 одиниці техніки ДСНС. Також допомагає техніка приватного підприємства.

Підрозділи продовжують моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на звернення громадян.

