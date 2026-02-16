Складові вітчизнаняного зенітного ракетного комплексу (ЗРК) «Шершень» вже відпрацьовані та відтестовані на пʼяти типах ракет.

Про це в коментарі Мілітарному на оборонній виставці World Defense Show 2026 розказав директор NAUDI Сергій Гончаров.

Зокрема в опублікованому офіційному відео від Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) показали пускову установку та радар з його складу.

Радар на ЗРК «Шершень»

Радарний пост для комплексу показали в моделі на стенді Асоціації тому його можна порівняти з оприлюдненим на відео, що виконаний на щоглі, а не контейнері:

Антенний пост ЗРК “Шершень”

Нагадаємо, що у коментарі для Мілітарного директор NAUDI Сергій Гончаров розказав про можливість інтеграції будь якого радару за потреби:

«Під комплекс може адаптовуватись радар, відповідно до побажань замовника. Тобто немає такої жорсткої прив’язки, що тут повинен бути тільки Thales, або тут повинен бути тільки HENSOLDT, або повинен там Teledyne, Girafe, ще якийсь радар. Тобто це все можна адаптувати і система управління, вона дуже гнучка, ну і щонайменше втричі дешевша ніж світовий», – сказав Сергій Гончаров щодо можливості інтеграції різних радарів до комплексу.

Тому, ймовірно, цей антенний пост відпрацьований в межах випробувань як один з варіантів комплектації системи протиповірняної оборони.

Ракети для ЗРК «Шершень»

Як ми вже писали, ЗРК «Шершень» вже відтестований на пʼяти типах ракет. Це як радянські ракети, так і іноземного виробництва, а також перспективні української розробки.

«Чому п’ять? Тому що просто п’ять відстріляли. Якщо будуть інші типи необхідні для імплементації, то відповідно буде проведена робота по їх адаптації і вони так само можуть використовуватися з цього комплексу», – розказав директор NAUDI Сергій Гончаров.

Пускова установка до ЗРК “Шершень” з ракетами Р-27 та модель з ракетами Р-27 Колаж зі стопкадру на відео НАУДІ та фото Мілітарного

На фото пускової установки видно дві ракети Р-27 з інфрачервоною системою самонаведення, одна з яких зі знятим захистним ковпаком. Ймовірно фото зроблене під час якогось з етапів випробувань комплексу.

На демонстраційному ж макеті показали можливий варіант для трьох ракет Р-27 невідомової версії (існує як варіанти інфрачервоною «Т», так і радіолокаційною «Р» системами самонаведення).

Ракета Р-27 має модульну конструкцію

У залежності від версії ракети Р-27 змінюється і дальність їх застосування у повітряному пуску, що так само впливає і на дальність у застосуванні при запуску з наземної пускової.