Останніми тижнями українські пенсіонери уважно стежать за новинами про березневу індексацію. Спершу звучала цифра 14,6%, але згодом урядовці назвали інший показник. Чому змінилися розрахунки та скільки реально додадуть до виплат уже з 1 березня — розбираємося просто і без складних формул.

Індексація становитиме орієнтовно 12,1%, а не 14,6% — через нижчий фактичний рівень інфляції за минулий рік.

Перерахунок відбудеться автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, підвищені суми нарахують із березневими виплатами.

Про це повідомляє видання На пенсії.

-Останніми днями телефон у нашій редакції буквально не замовкає. Наші читачі хвилюються, і їх можна зрозуміти: у новинах називають різні цифри і розібратися, де правда, а де просто прогнози, непросто.

Міністр соцполітики Денис Улютін днями озвучив нову цифру: індексація планується на рівні 12,1%. Важливо розуміти: остаточна цифра з’явиться лише в офіційній постанові Кабміну.

Чому індексація не 14,6%?

Вся справа у формулі. Половина збільшення залежить від інфляції. До лютого з’ясувалося, що ціни минулого року зростали трохи повільніше, ніж думали експерти у грудні. Якщо інфляція нижча – значить, і відсоток перерахунку згідно із законом автоматично став меншим.

Міністр наголосив: цей показник на 4 відсоткові пункти перевищує індекс інфляції минулого року.

На скільки виросте гаманець?

Щоб ви не плуталися у відсотках, наведемо найпростіші приклади. Зверніть увагу: індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки (з усіма віковими доплатами та пільгами), а ваша базова пенсія.

Якщо ваша основна пенсія 3 000 грн: додадуть приблизно 363 гривні .

додадуть приблизно . Якщо основна пенсія 5 000 грн: надбавка складе близько 605 гривень.

Для порівняння: минулого року індексація була 11,5%, а 2024-го – 8%.

Що робити? Нікуди ходити не потрібно, перерахунок з 1 березня буде автоматичним, березневі виплати надійдуть вже з урахуванням цієї надбавки.