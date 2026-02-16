15 лютого на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі в житловому секторі, під час однієї з яких загинув чоловік.

У с. Загальна Користь Новобузької громади Баштанського району горіла кімната в житловому будинку. Під час проведення розвідки в помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1981 р. н.

Пожежу ліквідували на площі 40 кв. м.

Інші епізоди:

у м. Миколаєві горіла квартира в багатоквартирному одноповерховому житловому будинку. Площа пожежі склала 15 кв. м;



у с. Арбузинка Арбузинської громади Первомайського району загорілися дрова на території приватного домоволодіння. Надзвичайники ліквідували займання на площі 6 кв. м.

Причини пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС було залучено 20 співробітників та 5 одиниць спецтехніки.