6 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обов’язкової загальнонаціональної хвилини мовчання.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, цей захід запроваджується як ритуал вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, передає «Всвіті».

Хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00. Вона присвячена пам’яті військовослужбовців, учасників добровольчих формувань, медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів.

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати інформування про початок і завершення заходу на підпорядкованих підприємствах, в установах, організаціях та на відповідних територіях. Медіа всіх форм власності також мають здійснювати повідомлення про хвилину мовчання.

Порядок використання систем оповіщення під час комеморативних заходів визначає Кабінет міністрів України. Український інститут національної пам’яті затверджує рекомендації щодо організації хвилини мовчання для органів влади, підприємств, установ та громадських об’єднань.

Окремо закон передбачає щорічне вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. У четверту суботу листопада о 16:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочинається всеукраїнська акція «Запали свічку». Місцеві органи влади сприяють організації цієї акції, а медіа мають оприлюднювати відповідні оголошення.

Як повідомляло Інше ТВ, законопроєкт про законодавче встановлення хвилини мовчання о 9:00 було подано до Верховної Ради України в жовтні 2025 року.