Колишній народний депутат України від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, якого розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень, отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода). Також екснардеп мав щонайменше два закордонні російські паспорти і використовував їх для поїздок до Росії. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення він літав туди щонайменше десять разів.

Раніше журналісти проєкту «Слідство.Інфо» повідомили, що Іванющенко регулярно літав з Дубаю до Росії і що він може проводити багато часу, зокрема, у Москві й Сочі. «Схеми» з’ясували, що декілька разів Іванющенко перетинав кордон РФ разом із російським бізнесменом Рубеном Татуляном, якого Мінфін США вніс до санкційного переліку осіб, які «надавали матеріальну підтримку «злодіям в законі», а на номер телефону бізнес-партнера Татуляна Іванющенку оформляли квитки на чемпіонат світу з футболу в РФ. В Україні Татулян – під санкціями РНБО.

Згідно з даними з верифікованих витоків із баз даних РФ, колишньому народному депутату Юрію Іванющенку російський паспорт видали 28 лютого 2004 року в Ростові-на-Дону. Станом на дату публікації, за даними російського державного порталу «Госуслуги», цей документ є чинним.

Закордонні російські паспорти, які екснардеп отримував щонайменше двічі – у 2017 та 2021 роках – він використовував для поїздок до Росії.

Про те, що Юрій Іванющенко регулярно літав до Росії, раніше у своєму розслідуванні розповіли журналісти «Слідство.Інфо». «Схемам» вдалося деталізувати, що він літав туди щонайменше з 2015 року і продовжував навідуватися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наприклад, ввечері 24 лютого 2022 року, в день початку широкомасштабної війни, Іванющенко прилетів до Москви чартерним рейсом з Ніцци. 5 березня того ж року він залишив РФ.

«Схеми» порахували, що з початку вторгнення Іванющенко був у Росії щонайменше десять разів: із них чотири – у 2022-му, п’ять – у 2023-му й один раз – у 2024 році. Не виключено, що він продовжував літати до РФ і надалі.

У березні 2022 року Юрій Іванющенко двічі перетинав російський кордон з російським бізнесменом Рубеном Татуляном. 19 березня вони разом прилетіли чартерним рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів в Сочі і тим же бортом разом повернулися в ОАЕ наступного дня, 20 березня.

Також Іванющенко з Татуляном разом літали чартерним рейсом із турецького Бодруму до російського Сочі у вересні 2021 року.

Більше того, згідно з витоками даних про відвідувачів чемпіонату світу футболу в Росії 2018 року, квитки на матчі для Юрія Іванющенка були оформлені з використанням мобільного номера бізнес-партнера Татуляна – Андроніка Мумджяна. Його номер телефону й адреса електронної пошти у прив’язці до персональних даних Іванющенка міститься у витоку з бази даних клієнтів «Пошти Росії».

Наприкінці 2017 року Мінфін США вніс бізнесмена Рубена Татуляна на прізвисько «Робсон» до санкційного списку разом із низкою відомих кримінальних авторитетів із країн колишнього СРСР за надання матеріальної підтримки «злодіям у законі». Татулян тоді назвав твердження про його зв’язки із кримінальним світом «фейком». У травні 2023-го щодо Татуляна запровадили українські санкції, пізніше того ж року його оголосили в розшук російські правоохоронці у справі щодо ймовірного шахрайства під час будівництва торгових і житлових комплексів у Сочі.

Аналізуючи поїздки Іванющенка до РФ, «Схеми» звернули увагу на один із чартерних рейсів. Зокрема, 15 вересня 2021 з Туреччини в Росію з ним і Татуляном літали два бізнесмени родом із нині окупованого Росією Єнакієва на Донеччині – Анатолій Зуєв й Ілля Подтинний. Крім того, Іванющенко здійснював перельоти і з кожним із бізнесменів окремо.

Зуєв є співвласником кількох компаній в Росії, які спеціалізуються на торгівлі газом, виробництві, монтажу і торгівлі спеціальним устаткуванням, у тому числі обладнання для АЗС. На сайті однієї з його фірм – «Шельф» – вказано, що серед її клієнтів є, зокрема, російські «Татнефть» і «Газпром», що контролюється державою.

Бізнес-партнером Зуєва в більшості компаній, за даними з російського реєстру юридичних осіб, є Теймураз Кечиян, який в Україні донедавна володів компаніями з групи «Шельф», які, за даними Youcontrol, так само спеціалізуються на виготовленні обладнання для АЗС. Нині групою компаній володіє його брат Армен Кечиян.

Брати Кечияни потрапили в поле зору українських правоохоронців у лютому 2024 року. Тоді Служба безпеки України запідозрила, що компанії братів здійснюють діяльність на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і сплачують податки в окупаційний бюджет.

Ілля Подтинний, з яким теж літав Іванющенко, також володіє бізнесом у Москві й на окупованій Донеччині.

Запитання з приводу обставин відвідування РФ та зв’язків з бізнесменами Татуляном, Мумджяном, Підтинним і Зуєвим «Схеми» адресували Юрію Іванющенку через його адвоката і чекають на відповідь. Журналісти також намагалися зв’язатися з Рубеном Татуляном через колишню бухгалтерку його компаній, але вона відмовилася передати запитання бізнесмену. Мумджян, Підтинний і Зуєв дзвінки й повідомлення в месенджерах залишили без відповіді.

У вересні 2025 року НАБУ оголосило у розшук екснардепа від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн. 14 жовтня 2025-го ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сторона захисту стверджувала, що Іванющенко наразі перебуває у Франції і періодично проходить медичні обстеження й лікування в Монако.

Іванющенку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України. Екснардеп й інші фігуранти цю справу публічно не коментували.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський», втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження Юрія Іванющенка.

У травні 2022 року Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів Юрія Іванющенка на суму понад 100 мільйонів франків.