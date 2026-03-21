Попри продовження тимчасового захисту, країни ЄС різко змінюють підхід до українців. Соціальні виплати скорочують, змушують працювати, а пенсіонери опиняються серед найбільш вразливих.

У березні Рада ЄС офіційно подовжила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Здавалося б, це дає українцям ще щонайменше рік спокійного життя за кордоном. Проте реальність виявилася значно складнішою. Європа поступово відмовляється від політики безумовної підтримки та переходить до жорсткого, економічно прагматичного підходу. Нові правила вже змінюють життя біженців у ключових країнах ЄС, і найбільше це б’є по пенсіонерах, які не можуть швидко адаптуватися до нових вимог, пише НП.

Ключові тези:

ЄС переходить від допомоги до вимог: працездатних українців активно змушують працювати, а соціальні виплати скорочуються або прив'язуються до зайнятості.

Пенсіонери опинилися у зоні ризику: у більшості країн для них немає чітких механізмів довгострокової легалізації після 2027 року.

Найжорсткіші умови — у Чехії та Польщі, найперспективніша — Фінляндія: саме там з'являється шанс отримати повноцінну європейську пенсію за певних умов.

Сьогодні ми детально по поличках розберемо нові закони Німеччини, Польщі, Чехії та Фінляндії.

Нова парадигма ЄС: кінець гуманітарки та статистика

Разом із подовженням Директиви про тимчасовий захист змінилася сама стратегія. Європа повністю відмовилася від режиму «швидкої гуманітарної допомоги». Тепер цей процес офіційно називається «скоординований перехід». Суть його жорстка, хоча й досить проста – працездатних українців максимально швидко інтегрують в економіку, змушуючи працювати, а решту – готують до повернення додому.

Зрозуміло, що це голий економічний прагматизм. Європа побачила, що наші люди вміють і хочуть працювати. У Польщі рівень працевлаштування українців б’є всі можливі рекорди – там працює понад 60 відсотків наших. А в Чехії податки, які сплачують українці, вже перевищили витрати на їхнє утримання на цілих 3 мільярди крон!

Тобто українці стали економічно вигідними. Але саме через це Європа суворо відсіює тих, хто продовжує сидіти на соціальній допомозі. Країни переписують закони так, щоб залишити в себе лише готову робочу силу. І в цій гонитві за економією у найстрашнішій пастці опинилися наші пенсіонери.

Німеччина: жорсткий Grundsicherung та «броня» для літніх

Дозволи на проживання тут автоматично подовжили до весни 2027 року, але правила гри стали безжальними. Німецькі політики вкрай незадоволені тим, що офіційно працює лише третина наших громадян.

Тому від 1 липня 2026 року ліквідується популярний «Громадянський дохід».

Натомість для працездатних вводиться сувора система базового забезпечення.

Тепер центри зайнятості (Jobcenter) ДЖОБЦЕНТРИ отримали право жорстко карати. Відмовилися від запропонованої роботи чи мовних курсів? Пропустили зустріч з куратором? Одразу мінус 30 відсотків від виплати. А щоб люди не хитрували, гроші на оренду житла тепер можуть переказувати не вам на картку, а напряму власнику квартири. А тим, хто прибув після квітня 2025 року, виплати взагалі знизили до рівня звичайних шукачів притулку – це лише 441 євро на місяць та суттєво урізана медицина.

Але німецька архітектура законів побудована так, що літні люди опинилися у відносній безпеці. Вони підпадають під дію зовсім іншого соціального кодексу.

Їхніми справами опікуються не центри зайнятості, а відомства соціального забезпечення.

Тобто поки що вас не змушують шукати роботу. Вас не будуть штрафувати чи зрізати виплати. Ви стабільно отримуватимете свою базову ставку, оплату житла та повноцінне медичне страхування.

Але будьте уважними – перехід до Sozialamt можливий лише після досягнення саме німецького пенсійного віку – це 67 років, а от молодші пенсіонери аж бігом підпадають під штрафні санкції Jobcenter.

Але якщо після 4 березня 2027 року статус тимчасового захисту просто зникне, стандартні візи літнім людям просто не дадуть.

Єдиний вихід, як запевняють еміграційні юристи, – це готуватися до легалізації через так звані гуманітарні параграфи, наприклад, 25-й параграф Закону про перебування іноземців.

На практиці це означає, що такий дозвіл вам не дадуть автоматично. Вам доведеться документально доводити німецькому чиновнику, що виселення вас назад в Україну є негуманним і небезпечним для життя. Тому вже сьогодні, не гайте час та починайте збирати “досьє”:

Польща: кінець «Спецустави» та сегментація прав

Легальність перебування зі статусом PESEL UKR подовжили до 4 березня 2027 року, але безкоштовні пільги просто зникли.

Найболючіший удар – це згортання безплатного доступу до Національного фонду здоров’я (NFZ) для працездатних українців. Скористатися ним можна переважно для дітей, вагітних та документально підтверджених жертв насилля.

Тобто відтепер, щоб без грошей піти до лікаря, здати аналізи чи отримати електронний рецепт, ви маєте офіційно працювати, щоб роботодавець платив за вас страхові внески.

Якщо ж ви не працюєте – купуйте добровільну страховку за власні гроші, а це вже “всього-на-всього” 830 злотих, близько 200 євро, на місяць!

Отже, пенсіонери теж втрачають автоматичний доступ до NFZ, і тепер їхній найпевніший порятунок – це бути вписаними в медичну страховку своїх дітей, які офіційно працюють.

Але поляки розуміють, що літня людина не піде працювати на завод чи ферму, тому залишили рятівну соломинку. Для жінок старше 60 років та чоловіків старше 65 років збережено право проживати у закладах колективного розміщення, поки не скінчиться статус захисту. Проте, щоб скористуватися цим правом, літня людина має відповідати трьом суворим умовам одночасно:

по-перше, не працювати;

по-друге, не отримувати польську пенсію;

і найголовніше – не мати в Польщі дорослих працездатних дітей!

Бо якщо ваші діти офіційно працюють у Польщі, за місцевим законом саме вони зобов’язані вас утримувати та платити за ваше лікування та житло.

Чехія: майновий ценз та загроза бездомності

А от у Чехії ситуація розвивається за найгіршим та найжорсткішим для пенсіонерів сценарієм. Уряд ухвалив закон Lex Ukraine VII.

Він запропонував біженцям можливість отримати спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання одразу на 5 років. Звучить наче непогано, бо це прямий шлях до громадянства.

І знову є “ложка дьогтю” – суворий майновий ценз.

Для висококваліфікованих спеціалістів встановлений дохід не менше за 17 тисяч євро на рік – на одну людину.

Для стандартного довгострокового перебування за Lex Ukraine VII теж встановлені жорсткі вимоги до доходу, він має повністю покривати ваше проживання та оренду житла. Звісно, що для наших пенсіонерів зазвичай це є непідйомною сумою.

Єдиний вихід – подавати «спільну заяву» зі своїми дітьми чи онуками. Тоді чеські органи будуть рахувати дохід на всю сім’ю, і ви зможете легалізуватись разом із родичами.

Якщо ж ви самотні або ваші діти заробляють недостатньо, ви залишаєтеся у статусі тимчасового захисту до 2027 року.

І тут головна пастка Чехії – державне безкоштовне житло тепер надається ВИКЛЮЧНО на 90 днів абсолютно для всіх. Винятки для вразливих категорій – пенсіонерів, інвалідів чи матерів-одиначок – повністю скасовано! Через 3 місяці людину просто виселять, і вона має орендувати житло за шалені гроші.

Альтернативні юрисдикції: Фінляндія

На тлі цього тотального європейського майнового відбору справжнім променем надії стала Фінляндія. Ця північна країна продемонструвала абсолютно інший підхід до наших мігрантів.

10 березня 2026 року фінське національне відомство із соціального забезпечення Kela оголосило, що українці, які втекли від війни навесні 2023 року та незабаром перетнуть трирічний рубіж безперервного проживання у Фінляндії, отримують право на повноцінну фінську державну пенсію за віком!

Це безпрецедентний крок. Щоб отримати цю європейську пенсію, потрібно виконати дві умови: вам має виповнитися 65 років, і ви повинні постійно, легально та безперервно прожити у Фінляндії три роки. Але зверніть увагу – відлік цих трьох років починається не з дня перетину кордону, а з дати, коли вам офіційно надали статус «постійного резидента», а буває, що це стається після першого року проживання.

Звісно, автоматично гроші нікому не нарахують. Kela розглядатиме кожну заяву індивідуально: перевірятимуть все – вашу постійну адресу, родинні зв’язки в країні та історію роботи.

Але є ще один фантастичний нюанс – нібито час, який ви провели як біженець в іншій країні ЄС до переїзду у Фінляндію теж можуть зарахувати до цього трирічного стажу!

Звісно, це небезпечний міф, бо плюсується виключно страховий стаж – тобто якщо людина офіційно працювала і платила внески в іншій країні ЄС. Просте перебування зі статусом тимчасового захисту в Німеччині чи Польщі не піде в залік для фінської пенсії.