Глобальний контейнерний оператор DP World продав свою частку розміром 51% у контейнерному терміналі в порту Південний. Її викупила група TIS, яка також повернула контроль над буксирним бізнесом P&O Maritime Ukraine. Про це йдеться у відповіді DP World на запит Latifundist.com.

10 березня видання «Комерсант Український» опублікувало новину про те, що TIS повністю викупив у DP World та P&O Maritime свій контейнерний термінал та буксирний бізнес.

«Після п’ятирічного партнерства український портовий оператор TIS Group та DP World, глобальний лідер у сфері логістики та торгівлі зі штаб-квартирою в Дубаї, підписали угоду, згідно з якою DP World продав свою 51% частку в контейнерному терміналі в Південному, Україна, а також пов’язаний бізнес морських сервісів назад TIS відповідно до регіональної та глобальної стратегії DP World», — йдеться в заяві.

В компанії зазначили, що відповідні регуляторні дозволи отримано, і угода завершена. DP World і надалі розглядатиме можливості для бізнесу в Україні.

TIS відмовився коментувати цю угоду.

У червні 2020 року DP World купив контейнерний термінал TIS. Купівля частки в терміналі стала другим успішним досвідом партнерства DP World з акціонерами TIS. Першим спільним проєктом компаній був буксирний оператор P&O Maritime Ukraine.