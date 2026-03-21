Українська пивоварня «Уманьпиво» вперше взяла участь у міжнародному конкурсі European Beer Challenge™ та здобула три нагороди.

Як повідомляє пресслужба підприємтсва, «Вайсбург лагер» ТМ Waissburg отримав найвищу відзнаку конкурсу — подвійне золото, «Уманське медове» та «Мілк Стаут Уманьпиво» — золоті медалі.

Зазначається, що «Уманьпиво» стала єдиною українською пивоварнею серед нагороджених учасників цього року, передає АгроПортал.

European Beer Challenge™ — щорічний міжнародний пивний конкурс, що проводиться в Лондоні. Його ще називають «найважливішим європейським пивним конкурсом». Участь беруть виробники з усього світу. Серед нагороджених цього року — пивоварні з Великої Британії, Бельгії, Чехії, Німеччини, Італії, США та інших країн.

«Такі конкурси для пивоварів це насамперед великий досвід і цінний зворотний зв’язок. Завдяки ним ми розуміємо, де і як можна вдосконалити наше пиво. А для компанії загалом — це впізнаваність на європейських ринках. Мережеві магазини, бари й ресторани звертають увагу на такі нагороди. Це своєрідна путівка для виходу на нові ринки збуту», — коментує директор з виробництва пивоварні «Уманьпиво» Станіслав Омельчук.

Для довідки: пивоварня «Уманьпиво» працює з 1878 року в місті Умань. Спеціалізується на виробництві класичного та крафтового пива, сидрів та лимонадів. Зокрема, випускає крафтові сорти — «Томато Уманьпиво», «Спайсі манго Уманьпиво» та інші.