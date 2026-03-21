Чорнобильському заповіднику поширюється американська норка, яка активно витісняє свою європейську сестру. Як саме вона це робить та чи несе загрозу для інших видів?

Про це в ексклюзивному коментарі “Телеграфу” розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

Як американська норка з’явилася в Україні та чому витісняє місцеву?

Американська норка, яка більша за розміром, розводилася штучно людством багато років. На думку експерта, в природі вона зараз звичайна, принаймні в Україні точно.

Загальновідомо, що американська норка на ембріональному рівні витісняє європейську. Тобто після спарювання європейської норки з американською перша втрачає здатність до розмноження, пояснює Роженко.

“Відбувається резорбція ембріонів у європейської, і вона не розмножується. І таким чином блокується розмноження європейської норки”, – сказав він.

Єдиний спосіб стримати розповсюдження американки, каже біолог, це проводити агітацію серед населення, щоб цей вид штучно не випускали у природу.

Чи є американка небезпечною для інших тварин?

Норки ловлять рибу, молюсків, ракоподібних, безхребетних, тобто харчуються цілою низкою гідробіонтів. Водночас в меню горностаїв — водяні полівки, а ласок – виключно миші. Куниця може вполювати курку або кроля.

“Куниця лазить по деревах, живиться птахами, мишами. Яйця любить збирати. По курниках теж не проти домашніх прогулятися”, – каже Роженко.

Попри те, що горностай, ласка, куниця та норка, належать до одної родини кунячих, у кожного виду є своя екологічна ніша. Тому американка не несе загрози для цих тварин.

Бобри проти нутрій: ще одна конкурентна боротьба в Україні

У низов’ях Дністра почали з’являтися бобри. При цьому нутрія в тих краях уже декілька років живе в природному середовищі.

“Вони конкурують, звичайно, тому що це водолюбиві ссавці, які мусять десь відпочивати, розмножуватися, а вони відпочивають і розмножуються на узвищах, тобто в дамбах. Території дамб обмежені, тому конкурування за життєвий простір звичайно є”, – розповів фахівець.

За його словами, якщо якась територія вже зайнята будь-яким видом, то інший там просто не поселиться. “Тобто вони не приходять з дружинами та не б’ються за дамбу”, – пояснив Роженко.