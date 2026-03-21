Іран вперше вдарив балістичними ракетами по стратегічній військовій базі США та Британії Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Про це повідомляє WSJ.

За словами кількох американських чиновників, Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по Дієго-Гарсія, спільній військовій базі США та Великої Британії посеред Індійського океану. Жодна з ракет не влучила в базу, але цей крок ознаменував перше оперативне застосування Іраном міжконтинентальних балістичних ракет та значну спробу досягти далеко за межі Близького Сходу та загрожувати інтересам США.

За словами двох джерел, одна з ракет зазнала невдачі в польоті, а американський військовий корабель випустив по іншій ракету-перехоплювач SM-3. За словами одного з чиновників, не вдалося визначити, чи було здійснено перехоплення.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, це той самий острів, через який Трамп наїжджав на Велику Британію. Дієго-Гарсія – найбільший острів-атол в архіпелазі Чагос (Індійський океан), ключовий елемент Британської території в Індійському океані, відомий своєю стратегічною військовою авіабазою США та Великої Британії, де було примусово депортовано місцеве населення, а тепер тривають переговори про передачу суверенітету Маврикію, який орендує його назад.

Географічне положення

Розташований за 1600 км на південь від півострова Індостан та за 500 км на південь від Мальдівів.

Являє собою лагуну, оточену вузькою смугою коралових рифів.

Історія та статус

Відкритий Васко да Гама, належав Франції, потім Великій Британії.

У 1965 році Велика Британія отримала контроль над Чагосом від Маврикію в обмін на фінансову компенсацію.

У 1960-1970-х роках місцеве населення (чагосці) було примусово виселено на Маврикій та Сейшельські острови, щоб звільнити місце для військової бази.

Острів використовується США як військова база, зокрема для операцій в Афганістані та Іраку, а також для таємних операцій ЦРУ.

Міжнародні суди визнали британське управління незаконним, і у 2025 році Британія та Маврикій домовились про передачу суверенітету Маврикію, з орендою Дієго-Гарсії Великою Британією на 99 років. На острові проживає лише військовий персонал та підрядники.

Саме факт добровільної відмови Британії від власності обурив Трампа. Що він і зафіксував у допису в своїй соцмережі.

“Шокує, але наш «блискучий» союзник по НАТО, Велика Британія, зараз планує віддати острів Дієго-Гарсія, місце розташування життєво важливої ​​військової бази США, Маврикію, і зробити це БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ. Немає сумнівів, що Китай і Росія помітили цей акт повної слабкості. Це міжнародні держави, які визнають лише СИЛУ, тому Сполучені Штати Америки під моїм керівництвом тепер, лише через рік, поважаються як ніколи раніше. Віддача Великою Британією надзвичайно важливої ​​землі – це акт ВЕЛИКОЇ ГЛУПОСТІ та ще одна з дуже довгого ряду причин національної безпеки, чому Гренландію потрібно придбати. Данія та її європейські союзники повинні РОБИТИ ПРАВИЛЬНО. Дякую за вашу увагу до цього питання. ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП”.